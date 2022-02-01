01.02.2022 11:50 Виталий Хиневич

Армия Украины станет профессиональной

Президент Украины во время выступления 1 февраля в зале Верховной Рады анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал указ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Бабель".

Сообщается, что разработан указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Предусмотрено увеличение денежного довольствования всем военнослужащим до уровня не ниже 3-х минимальных заработных плат.

Кроме этого, намерены увеличить в течение трех лет количество контрактников ВСУ на 100 тысяч человек. Также будет увеличен срок действия контрактов и переход Украины к основам профессиональной армии. Соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

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"Этот указ - не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы был мир", - отметил президент Украины.