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01.02.2022  11:50   Виталий Хиневич

Армия Украины станет профессиональной

Президент Украины во время выступления 1 февраля в зале Верховной Рады анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал указ.

Армия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Бабель".
 
Сообщается, что разработан указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Предусмотрено увеличение денежного довольствования всем военнослужащим до уровня не ниже 3-х минимальных заработных плат.
 
Кроме этого, намерены увеличить в течение трех лет количество контрактников ВСУ на 100 тысяч человек. Также будет увеличен срок действия контрактов и переход Украины к основам профессиональной армии. Соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года. 
 
 
"Этот указ - не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы был мир", - отметил президент Украины.
 
Напомним, украинок помимо армии хотят привлечь в отряды территориальной обороны.
 
Источник:   Бабель
 Тэги:  армия, зеленский, харьков
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