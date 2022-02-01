Армия Украины станет профессиональной

Президент Украины во время выступления 1 февраля в зале Верховной Рады анонсировал переход Украины на профессиональную армию и подписал указ.
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