01.02.2022 11:33 Рита Парфенова

В Харькове отключили отопление в Немышлянском районе 1 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Немышлянского района Харькова будет временно прекращена во вторник, 1 февраля.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.



Так, проведут ремонтные работы по установке заглушек в МК 9801 на проспекте Петра Григоренко, 2. В связи с этим 1 февраля до 20:00 в Немышлянском районе будет отключено отоплениепо адресам:

ул. Олимпийская , 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 7, 7А, 9, 23А, 9А, 9Б;

, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 7, 7А, 9, 23А, 9А, 9Б; ул. Танкопия, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5А, 5Б, 7, 7/1, 7/2, 5/2, 1;

3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5А, 5Б, 7, 7/1, 7/2, 5/2, 1; пр. Петра Григоренко, 2

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».