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01.02.2022  11:33   Рита Парфенова

В Харькове отключили отопление в Немышлянском районе 1 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Немышлянского района Харькова будет временно прекращена во вторник, 1 февраля.

Отключение отопления в Харькове 1 февраля 2022 года

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

Так, проведут ремонтные работы по установке заглушек в МК 9801 на проспекте Петра Григоренко, 2. В связи с этим 1 февраля до 20:00 в Немышлянском районе будет отключено отоплениепо адресам:

  • ул. Олимпийская, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 7, 7А, 9, 23А, 9А, 9Б;
  • ул. Танкопия, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5А, 5Б, 7, 7/1, 7/2, 5/2, 1;
  • пр. Петра Григоренко, 2

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопление, отключение воды, харьков
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