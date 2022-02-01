В Харькове отключили отопление в Немышлянском районе 1 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Немышлянского района Харькова будет временно прекращена во вторник, 1 февраля.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
Так, проведут ремонтные работы по установке заглушек в МК 9801 на проспекте Петра Григоренко, 2. В связи с этим 1 февраля до 20:00 в Немышлянском районе будет отключено отоплениепо адресам:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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