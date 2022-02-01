01.02.2022 11:30 Виталий Хиневич

В Украине упростили получение электронного больничного

МОЗ намерено вернуть упрощенную систему получения электронных больничных.

Об этом сообщает РЕДПСОТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что украинцы смогут получить электронный больничный без посещения врача. На пятый день после открытия больничного листа, гражданину нужно будет обратиться к медицинскому работнику, что бы он закрыл его или назначил курс дальнейшего лечения.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, из-за пандемии коронавирусной инфекции растет нагрузка на семейных врачей и бригады экстренной медицинской помощи.

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"Поэтому еще раз хотел бы обратиться к людям и сказать: температура 38 - не повод вызвать экстренную медицинскую помощь. Температура, которая снижается жаропонижающими препаратами, - это консультация с семейным врачом для того, чтобы выбрать тактику лечения", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Украине началась реформа электронных больничных . По состоянию на середину января этого года с начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн. раз воспользовались новой услугой.