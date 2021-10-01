С 1 октября харьковчан переведут на е-больничный: подробности об оформлении

С сегодняшнего дня «Листки по нетрудоспособности» канут в Лету, а все данные будут храниться в электронной системе здравоохранения.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на совместный брифинг Минцифры, МЗ, Минсоцполитики и ПФУ, с 1 октября вводятся электронные больничные.
Смысл в том, что поликлиники, больницы и другие учреждения здравоохранения будут вносить данные о нетрудоспособности пациентов в электронную базу, а Пенсионный фонд и работодатели будут получать информацию автоматически.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что конфиденциальность о болезни пациента будет соблюдена, потому что «когда врач ставит электронную подпись, ни пенсионный фонд, ни работодатель не видят, чем болеет человек».
Теперь последовательность получения больничного листа будет такой:
На первичном приеме врач составляет медицинское заключение о временной нетрудоспособности, вносит его в электронный реестр и заверяет электронной подписью.
Пациент получает SMS-уведомление от системы E-health.
Информация автоматически вносится в в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности для начисления выплат.
Пациент получает SMS-уведомление от ПФУ.
Работодатель видит документ на портале ПФУ.
Федоров также отметил, что если для выписки медицинский осмотр не обязателен, больничный закрывается автоматически без визита пациента к врачу.
Также отмечается, что незакрытые бумажные больничные, которые выдали до 1 октября, будут дествительными.
Напомним, проект электронных больничных тестировался в лечебных учреждениях Украины с июня 2021 года и первоначально планировался к запуску с сентября.
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