01.10.2021 13:00 Рита Парфенова

С 1 октября харьковчан переведут на е-больничный: подробности об оформлении

С сегодняшнего дня «Листки по нетрудоспособности» канут в Лету, а все данные будут храниться в электронной системе здравоохранения.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на совместный брифинг Минцифры, МЗ, Минсоцполитики и ПФУ, с 1 октября вводятся электронные больничные.



Смысл в том, что поликлиники, больницы и другие учреждения здравоохранения будут вносить данные о нетрудоспособности пациентов в электронную базу, а Пенсионный фонд и работодатели будут получать информацию автоматически.



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что конфиденциальность о болезни пациента будет соблюдена, потому что «когда врач ставит электронную подпись, ни пенсионный фонд, ни работодатель не видят, чем болеет человек».



Теперь последовательность получения больничного листа будет такой:



На первичном приеме врач составляет медицинское заключение о временной нетрудоспособности, вносит его в электронный реестр и заверяет электронной подписью.

Пациент получает SMS-уведомление от системы E-health.

Информация автоматически вносится в в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности для начисления выплат.

Пациент получает SMS-уведомление от ПФУ.

Работодатель видит документ на портале ПФУ.



Федоров также отметил, что если для выписки медицинский осмотр не обязателен, больничный закрывается автоматически без визита пациента к врачу.

Также отмечается, что незакрытые бумажные больничные, которые выдали до 1 октября, будут дествительными.



Напомним, проект электронных больничных тестировался в лечебных учреждениях Украины с июня 2021 года и первоначально планировался к запуску с сентября.