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01.10.2021  13:00   Рита Парфенова

С 1 октября харьковчан переведут на е-больничный: подробности об оформлении

С сегодняшнего дня «Листки по нетрудоспособности» канут в Лету, а все данные будут храниться в электронной системе здравоохранения.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на совместный брифинг Минцифры, МЗ, Минсоцполитики и ПФУ, с 1 октября вводятся электронные больничные.

Смысл в том, что поликлиники, больницы и другие учреждения здравоохранения будут вносить данные о нетрудоспособности пациентов в электронную базу, а Пенсионный фонд и работодатели будут получать информацию автоматически.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что конфиденциальность о болезни пациента будет соблюдена, потому что «когда врач ставит электронную подпись, ни пенсионный фонд, ни работодатель не видят, чем болеет человек».

Теперь последовательность получения больничного листа будет такой:

На первичном приеме врач составляет медицинское заключение о временной нетрудоспособности, вносит его в электронный реестр и заверяет электронной подписью.
Пациент получает SMS-уведомление от системы E-health.
Информация автоматически вносится в в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности для начисления выплат.
Пациент получает SMS-уведомление от ПФУ.
Работодатель видит документ на портале ПФУ.

Федоров также отметил, что если для выписки медицинский осмотр не обязателен, больничный закрывается автоматически без визита пациента к врачу.

Также отмечается, что незакрытые бумажные больничные, которые выдали до 1 октября, будут дествительными.

Напомним, проект электронных больничных тестировался в лечебных учреждениях Украины с июня 2021 года и первоначально планировался к запуску с сентября.

Источник:   Брифинг Минцифры, МЗ, Минсоцполитики и ПФУ
 Тэги:  е-больничный, helsi, харьков
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