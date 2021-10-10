10.10.2021 14:15 Лера Кононова

Электронные больничные в Украине: как оформить

Механизм создания и работы с электронными больничными (е-больничными) постоянно совершенствовался и сейчас учитывает почти все нюансы.

Как оформляется е-больничный и как он финансируется, разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Если вы официально трудоустроены, то в случае временной потери трудоспособности для вас автоматически откроется электронный больничный.



Временную потерю нетрудоспособности устанавливает лечащий врач, также электронный больничный открывается в случае необходимости ухода для ребенка.



После оформления врачом заключения, пациенту на мобильный по указанному им номеру придут следующие сообщения:



1. От E-health о создании заключения;

2. От Пенсионного фонда о формировании электронного больничного (листа нетрудоспособности), его номера и на какой срок он действителен.



Оповестить о больничном начальство – задача каждого пациента\сотрудника лично.



После выполнения всех пунктов этого несложного алгоритма действий, остается выздоравливать и ждать выплат.



За последним можно следить в телеграмм-канале ФССУ.



Если пациент выздоровел раньше, чем указано в электронной больничном, необходимо снова посетить лечащего врача и, в случае, если он подтвердит возобновление работоспособности, больничный будет закрыт.



Если же пациент болеет дольше изначально указанного срока, необходимо, снова-таки, обратиться к врачу и, на основе его заключения, будет создан отдельный е-больничный, о котором снова нужно сообщить работодателю. Такое же продление будет получено пациентом в случае госпитализации или направления в реабилитационное отделение санаторно-курортного учреждения.



Если направление на реабилитацию было предоставлено комиссией учреждения здравоохранения последствием тяжелого заболевания или травмы оплата исходит от Фонда соц страхования.



В случае открытия нескольких больничных один за другим, например, после оформления изоляции, пациент таки заболел и требуется больничный по новому мед заключению, в действие вступают правила сокращения, которые определяют приоритет и оставляют действующим приоритетный больничный (т.е. в приведенном примере больничный по причине заболевания, а не самоизоляции).



Если не пришло сообщение о создании медзаключения и/или электронной больничного, то:



1. Персональные данные могут быть неактуальны. Необходимо обновить их и тогда поступит сообщение;

2. Медицинское заключение можно просмотреть в Діє;

3. Можно обратиться в информационно-справочную службу 16-77;

4. Можно обратиться на горячую линию Пенсионного фонда Украины для выяснения причин: 0800-503-753.



Дата финансирования помощи по больничному зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета. Зная точную дату подачи, вы можете следить за состоянием финансирования онлайн в телеграмм-канале фонда. https://t.me/socialfund.



Получить консультацию по оплате можно по телефону горячей линии ФССУ: 0800-50-18-92, или в управлении исполнительной дирекции Фонда, где зарегистрировано вашего работодателя.

Напомним, электронные больничные введены с 1 октября 2021 года.