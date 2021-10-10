10.10.2021 13:09 Лера Кононова

Харьков активно внедряет инновационные технологии переработки мусора: подробности

Вопрос экологии – крайне наболевший в 21 веке. Сейчас мы, как никогда четко, понимаем, что природа и планета не будут терпеть потребительское поведение человека вечно. К счастью, Харьков – город сознательных людей и рациональных решений.



РЕДПОСТ

Как пишет РЕДПОСТ, в Дергачах Харьковской области поэтапно запускается в работу первый в Украине завод по переработке твердых бытовых отходов. Это открывает новую экологическую эру в истории города. Данный комплекс перерабатывает мусор по современным технологиям и уменьшает количество отходов, подлежащих захоронению.



На многофункциональном комплексе по переработке твердых бытовых отходов в Дергачах в скором времени запустят сортировочную линию. Отходы будут делить на три фракции - мокрую (органические отходы), сухую (пластиковые, металлические изделия и т.п.) и отдельно - хрупкое стекло. Как сообщалось ранее, в будущем еще две такие сортировочные линии нужно будет построить в отдаленных районах города, чтобы снизить нагрузку на полигон.



Сортировочная линия в Дергачах рассчитана на 80 тысяч тонн смешанных отходов в год и на 40 тысяч тонн отсортированного мусора. На повторную переработку направляют пластик, который сортируют по цветам, металл, бумагу, упаковки.



Кроме переработки мусора, в основе проекта также лежит выработка энергии. Старый полигон, который много лет был проблемой для местных жителей через специфический запах, теперь представляет собой зеленую зону. Во геомембраны старые слои отходов выделяют биогаз, который улавливают с помощью 35 скважин и генерируют электроэнергию.



«В год будут генерироваться 15 миллионов киловатт. Мы будем использовать ее для собственных нужд и продавать. Это хорошие деньги, которые будут поступать в городской бюджет» - заявляет руководитель города Игорь Терехов.



Также руководитель города отметил, что благодаря внедрению современных технологии утилизация бытовых отходов станет намного эффективнее, что позволяет городу сохранить тариф на вывоз мусора на нынешнем уровне.



В добавок, в рамках проекта постройки комплекса, городские власти пополнят и «зеленые легкие» города, ведь на старом полигоне будут высажены тысяча деревьев и три тысячи кустарников. Также рассматривается идея строительства на этом полигоне горнолыжной трассы – причем круглогодичной.



Отдельно стоит отметить, что в городе уже есть несколько площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора, и пока в Харькове изучают отношение горожан к раздельному сбору мусора. В будущем планируется приобрести больше контейнеров и специализированные мусоровозы.

Напомним, новый комплекс по переработке твердых бытовых отходов под Харьковом открывает уже выполняет 80% своих функций, а строительные работы завершены на 95%.





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