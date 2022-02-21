21.02.2022 11:55 Александра Жук

Весной запускается завод по переработке ТБО в Дергачах (фото)

Завод по переработке твердых бытовых отходов заработает на территории мусороперерабатывающего комплекса под Харьковом в Дергачах.



РЕДПОСТ (Василий Голосный)

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , сортировка и переработка ТБО начнется уже весной нынешнего года. На заводе осталось домонтировать систему вентиляции и закончить небольшие облицовочные работы.

Сам комплекс будет работать от электрогенераторов, которые будут запитаны от биогаза, производимого на полигоне.

Напомним, отходы будут делить на три фракции - мокрую (органические отходы), сухую (пластиковые, металлические изделия и т.п.) и отдельно - хрупкое стекло. Как сообщалось ранее, в будущем еще две такие сортировочные линии нужно будет построить в отдаленных районах города, чтобы снизить нагрузку на полигон.

Сортировочная линия в Дергачах рассчитана на 80 тысяч тонн смешанных отходов в год и на 40 тысяч тонн отсортированного мусора. На повторную переработку направляют пластик, который сортируют по цветам, металл, бумагу, упаковки.

Кроме переработки мусора, в основе проекта также лежит выработка энергии. Старый полигон, который много лет был проблемой для местных жителей через специфический запах, теперь представляет собой зеленую зону. Во геомембраны старые слои отходов выделяют биогаз, который улавливают с помощью 35 скважин и генерируют электроэнергию.

Читайте также:

Фотогалерея