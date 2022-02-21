21.02.2022 12:05 Виталий Хиневич

Украинские авиакомпании заменят отмененные рейсы иностранных перевозчиков

Ситуация в воздушном пространстве полностью контролируется государством.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что отмененные рейсы иностранных перевозчиков заменят украинскими авиакомпаниями.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отмена рейсов иностранными авиакомпаниями продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями в безопасности полетов. Государство делает все возможное, чтобы оперативно возобновить все отмененные рейсы.

Кроме этого министр уточнил, что на данный момент нет оснований для отмены авиарейсов. Ситуация в воздушном пространстве полностью контролируется государством.

"Призываем не поддаваться панике и не играть на руку агрессору",- отметил Александр Кубраков.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair не намерен уходить из Украины и будет летать в Украину.

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