Операция «Первоцвет» началась в Харькове

С наступлением тепла из земли вылезли ростки весенних цветов – и на Харьковщине объявили ежегодную операцию «Первоцвет»
Госэкоинспекция в Харьковской области начала одну из самых масштабных всеукраинских экологических акций – операцию «Первоцвет-2022», передает РЕДПОСТ.
Эта экологичнская акция проводится ежегодно с февраля по май на территории всей Украины. Ее цель – прекратить уничтожение редких раннецветущих растений.
В этот период экологи совместно с правоохранителями проводят рейды по зеленым насаждениям и рынкам города и области, направленные на прекращение сбора, перевозки и торговли исчезающими первоцветами.
Экологи отмечают, что обычно объемы незаконной торговли первоцветами особенно растут в преддверии праздников, в том числе 8 марта.
Нарушителей законов Украины «О Красной книге Украины», «Об охране окружающей среды Украины» ожидает административная ответственность в виде штрафов и взыскания ущерба в пересчете на каждое растение. Под запретом продажа не только дикорастущих, но и выращенных на приусадебных участках или в домашних условиях цветов. Причем, штрафами облагаются как продавцы, так и покупатели первоцветов.
Государственная экологическая инспекция в Харьковской области призывает граждан не покупать подснежники и предупреждает: даже покупая краснокнижные первоцветы, вы способствуете незаконному промыслу. Ведь если не будет спроса - не будет и сбыта.
Напомним, у первоцветам относятся: подснежники, крокусы, шафран, сон-трава, анемоны, примула, адонис и другие - занесенные в Красную книгу Украины, все они охраняются законом.
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