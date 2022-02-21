21.02.2022 12:20 Рита Парфенова

Операция «Первоцвет» началась в Харькове

С наступлением тепла из земли вылезли ростки весенних цветов – и на Харьковщине объявили ежегодную операцию «Первоцвет»

Госэкоинспекция в Харьковской области начала одну из самых масштабных всеукраинских экологических акций – операцию «Первоцвет-2022», передает РЕДПОСТ.



Эта экологичнская акция проводится ежегодно с февраля по май на территории всей Украины. Ее цель – прекратить уничтожение редких раннецветущих растений.



В этот период экологи совместно с правоохранителями проводят рейды по зеленым насаждениям и рынкам города и области, направленные на прекращение сбора, перевозки и торговли исчезающими первоцветами.



Экологи отмечают, что обычно объемы незаконной торговли первоцветами особенно растут в преддверии праздников, в том числе 8 марта.



Нарушителей законов Украины «О Красной книге Украины», «Об охране окружающей среды Украины» ожидает административная ответственность в виде штрафов и взыскания ущерба в пересчете на каждое растение. Под запретом продажа не только дикорастущих, но и выращенных на приусадебных участках или в домашних условиях цветов. Причем, штрафами облагаются как продавцы, так и покупатели первоцветов.

Наказание за реализацию первоцветов определяется статьями 88 и 90 КУоАП:

за нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения первоцветов влечет наложение штрафа от 500 до 1700 гривен с конфискацией растений;

сбор растений, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международными довогорами, в пределах природно-заповедного фонда и их реализация влечет наложение штрафа от 1700 до 4250 гривен с конфискацией растений;

уничтожение среды обитания редких или находящихся под угрозой исчезновения на данной территории растений, а также аналогичнык действия на территории ботсадов и дендропарков влекут наложение штрафа на граждан от 310 до 510 гривен с конфискацией незаконно добытого и на должностных лиц - от 510 до 850 гривен с конфискацией незаконно добытого;

уничтожение среды обитания растений, занесенных в Красную книгу Украины, в диких условиях или на территории батсадом и дендропарков тянут за собой наложение штрафа на граждан от 510 до 850 гривен с конфискацией незаконно добытого и на должностных лиц – от 850 до 1360 гривен с конфискацией незаконно добытого.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области призывает граждан не покупать подснежники и предупреждает: даже покупая краснокнижные первоцветы, вы способствуете незаконному промыслу. Ведь если не будет спроса - не будет и сбыта.

Напомним, у первоцветам относятся: подснежники, крокусы, шафран, сон-трава, анемоны, примула, адонис и другие - занесенные в Красную книгу Украины, все они охраняются законом.