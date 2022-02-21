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21.02.2022  12:32   Виталий Хиневич

В Харьковской области сын угрожал матери физической расправой

Мужчина совершал акты домашнего насилия.

Правонарушитель
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 35 летний житель Волчанска совершал акты психологического насилия по отношению к своей матери. Систематически унижал, оскорблял и угрожал физической расправой. 
 
64-летняя женщина систематически обращалась с заявлениями в полицию. Участковый офицер проводил разъяснительные беседы с правонарушителем, составлял административные протоколы.
Гражданин не изменил своих противоправных действий в отношении своей матери.
 
На основании данного факта правоохранители открыли уголовное дело согласно части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.
 
Напомним, 41-летний безработный житель поселка Купянск-Узловой несколько лет проживал совместно со своей сестрой и, начиная с июня 2021 года периодически оскорбляли и запугивал свою 31-летнюю родственницу. В связи с этим мужчина был взят на учет в полицию.
 
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Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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