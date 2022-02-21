21.02.2022 12:32 Виталий Хиневич
В Харьковской области сын угрожал матери физической расправой
Мужчина совершал акты домашнего насилия.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 35 летний житель Волчанска совершал акты психологического насилия по отношению к своей матери. Систематически унижал, оскорблял и угрожал физической расправой.
64-летняя женщина систематически обращалась с заявлениями в полицию. Участковый офицер проводил разъяснительные беседы с правонарушителем, составлял административные протоколы.
Гражданин не изменил своих противоправных действий в отношении своей матери.
На основании данного факта правоохранители открыли уголовное дело согласно части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.
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