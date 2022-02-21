21.02.2022 11:35 Виталий Хиневич

На Харьковщине патрульные за выходные выявили десятки пьяных водителей

За прошедшие выходные патрульные Харьковской области отработали свыше тысячи вызовов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

Сообщается, что с 19 по 20 февраля патрульные остановили 37 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.

Кроме этого было зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествий, пять из которых закончились травмами граждан.

Правоохранители задержали 36 человек, которые могли быть причастны к совершению правонарушений. Также было составлено 747 постановлений, из которых 659 за нарушения ПДД.

Всего полицейские за два дня отработали 1174 вызова.

Напомним, 10 февраля в 11:30 в селе Губаревка Богодуховского района Харьковской области. Микроавтобус Opel Vivaro под управлением 27-летнего мужчины сбил 18-летнюю девушку , которая двигалась в попутном направлении вдоль обочины.

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