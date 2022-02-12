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12.02.2022  20:15   Виталий Хиневич

В Харькове патрульные устроили погоню за пьяным сотрудником ГБР

Инцидент произошёл в Харькове 12 февраля.

Полиция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.
 
Сообщается, что ГБР проводит внутреннюю проверку в расследовании инцидента с участием работника Теруправления ГБР в Полтаве.
 
По информации Национальной полиции, 12 февраля 2022 года в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции.
 
После преследования правоохранители остановили транспортное средство, водитель имел признаки алкогольного опьянения и представился полицейским сотрудником Бюро. После прохождения освидетельствования, наличие в крови алкоголя подтвердилось.
 
Исходя, из результатов внутренней проверки в отношении данного работника ведомства будут приняты строгие дисциплинарные и кадровые решения.
 
В управлении патрульной полиции Харьковской области нашему журналисту подтвердили факт инцидента.
 
Напомним, в Харькове задержали женщину с наркотиками, которая пыталась убежать при виде полицейских.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  харьков, происшествие
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