12.02.2022 20:15 Виталий Хиневич

В Харькове патрульные устроили погоню за пьяным сотрудником ГБР

Инцидент произошёл в Харькове 12 февраля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.

Сообщается, что ГБР проводит внутреннюю проверку в расследовании инцидента с участием работника Теруправления ГБР в Полтаве.

По информации Национальной полиции, 12 февраля 2022 года в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции.

После преследования правоохранители остановили транспортное средство, водитель имел признаки алкогольного опьянения и представился полицейским сотрудником Бюро. После прохождения освидетельствования, наличие в крови алкоголя подтвердилось.

Исходя, из результатов внутренней проверки в отношении данного работника ведомства будут приняты строгие дисциплинарные и кадровые решения.

В управлении патрульной полиции Харьковской области нашему журналисту подтвердили факт инцидента.

Напомним, в Харькове задержали женщину с наркотиками, которая пыталась убежать при виде полицейских.