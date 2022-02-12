12.02.2022 21:00 Виталий Хиневич

ДТП с кортежем Ярославского: стало известно криминальное прошлое погибшего

Юрист Евгений Мельниченко рассказал о прошлом мужчины, который погиб в ДТП, при участии одного из авто картежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Сообщается, что погибшему было 37 лет, звали его Максим. Проживал с матерью 1959 года рождения, а также с 42-летней сестрой.

Вступил в семейные отношения в 2013 году. Однако, спустя два года жена подала заявление на расторжение брака из-за наркотической зависимости мужа.

Первый раз Максим был осужден в декабре 2014 года за хранение и изготовление наркотиков. Было назначено наказание в виде трех лет испытательного срока (дали условно), присудив 4 года и шесть месяцев лишения свободы.

Находясь на свободе, Максим продолжал употреблять наркотические вещества. Более того, совершал акты психического воздействия в отношении своей матери.

В этом же 2014 году совершил кражу одежды, за которую получил год лишения свободы.

Отбыв наказание Максим снова взялся за старое. В 2016 году украл у женщины мобильный телефон, а в 2017 проник в административное здание и украл жалюзи. За эти преступления суд отправил Максима за решетку на пять лет.

Отбывал он свое наказание в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове.

Родственники погибшего отказываются от участия в деле о расследовании ДТП, а лишь только хотят захоронить тело Максима.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.