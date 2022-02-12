12.02.2022 21:46 Евгений Клочко

В Харькове пьяный мужчина напал с ножом на бригаду медиков

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на медработников, которые прибыли на вызов к его матери.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицины и медицины катастроф.

Отмечается, что 12 февраля медикам поступил вызов к пожилой 89-летней харьковчанке. Заявитель уточнил, что его пожилая мать умирает и нуждается в помощи.

На место прибыла бригада медиков, однако при осмотре больной, ее сын начал себя агрессивно вести в отношении медиков. Он начал препятствовать осмотру медиками своей матери и начал нападать с ножом на бригаду врачей.

К счастью, фельдшер успел нажать на тревожную кнопку, и на место вызова оперативно прибыл наряд полиции. Правоохранители зафиксировали факт нападения на медиков и все обстоятельства происшествия.

Медики отметили, что даже в таких обстоятельствах им удалось предоставить медпомощь в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина ударил в лицо врача . Мужчина находился в стадии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.