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12.02.2022  21:46   Евгений Клочко

В Харькове пьяный мужчина напал с ножом на бригаду медиков

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на медработников, которые прибыли на вызов к его матери.

Напал с ножом на медиков в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицины и медицины катастроф.
 
Отмечается, что 12 февраля медикам поступил вызов к пожилой 89-летней харьковчанке. Заявитель уточнил, что его пожилая мать умирает и нуждается в помощи. 
 
На место прибыла бригада медиков, однако при осмотре больной, ее сын начал себя агрессивно вести в отношении медиков. Он начал препятствовать осмотру медиками своей матери и начал нападать с ножом на бригаду врачей.
 
К счастью, фельдшер успел нажать на тревожную кнопку, и на место вызова оперативно прибыл наряд полиции. Правоохранители зафиксировали факт нападения на медиков и все обстоятельства происшествия.
 
Медики отметили, что даже в таких обстоятельствах им удалось предоставить медпомощь в полном объеме.
 
Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина ударил в лицо врача. Мужчина находился в стадии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.
 
Тэги:  скорая помощь, экстренные вызовы, харьков
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