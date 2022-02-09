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09.02.2022  11:07   Рита Парфенова

В Харькове женщина убегала от полицейских: патрульные выяснили причину (фото)

В Харькове задержали женщину с наркотиками, которая пыталась убежать при виде полицейских.

Криминал Харьков: на Салтовке задержали женщину с наркотиками Криминал Харьков: на Салтовке задержали женщину с наркотиками

Задержание женщины с наркотиками произошло в Харькове по наводке и с погоней, передает РЕДПОСТ.

Бдительные горожане сообщили полицейским, патрулирующим Московский район города, о женщине, имеющей при себе наркотики. Обойдя прилегающие территории, правоохранители заметили гражданку, подходящую под описание. При виде патрульных женщина бросилась наутек. Полицейские догнали ее для беcеды, во время которой из сумки женщины выпал прозрачный соп-пакет, в котором находились 14 свертков с неизвестным веществом, вероятно наркотическим.

Для проведения ответных следственных действий на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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