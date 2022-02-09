09.02.2022 11:01

Стрельба в Днепре: служебная комиссия зафиксировала неуставное отношения в воинской части Рябчука

На данный момент раненные военнослужащие идут на поправку, а часть из них уже выписана из медучреждения.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин проинформировал о ходе служебного расследования в отношении расстрела сослуживцев на "Южмаше" в Днепре 20-летним Артемием Рябчуком, солдатом срочником Нацгвардии Украины.

Об сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию заместителя министра в Facebook.

По его словам, комиссия провела анкетирование среди личного состава части, в которой нес службу Рябчук. На данный момент уже выявлены факты неуставных отношений и в ближайшее время полученные материалы будут отправлены в ГБР.

Енин также подчеркнул, что установленные факты неуставных отношений пока не могут свидетельствовать о мотивах расстрела. Они, по мнению замминистра, до сих пор неизвестны и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

"Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа к комнате хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за запиранием ставницы для оружия, которая должна была быть надлежащим образом закрыта. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед заступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", — отчитался на своей странице Евгений Енин.

Одновременно с этим замминистра сообщил, что госпитализированные военнослужащие поправляются. Часть из них уже выписана из реанимации.

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"Уже в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более основательного доклада", — резюмировал Енин.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.