28.01.2022 12:07 Евгений Клочко

Дедовщина, травля и доведение до самоубийства: шокирующие подробности службы от бойцов части НГУ в Днепре

27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.



Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Facebook президента организации "Международный центр помощи" Сергея Косяка.

По его словам, к нему обратились бывшие военнослужащие воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, боец которой 27 января сослуживцев в Днепре.

Бойцы рассказали, что есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере.

Также руководители части систематически гнобили "неугодных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят либо отправят на гаупвахту.

"Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части", - сообщили ребята, которые служили в воинской части 3021.

По словам президента "Международного центра помощи", на данный момент группа активных военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, готовы рассказать об этом широкой общественности. Также он получил письма от матерей сыновей-срочников, пострадавших в этой части.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия. В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.