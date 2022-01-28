28.01.2022 11:53 Рита Парфенова

Украина заняла одно из последних мест в рейтинге пьющих стран Европы

По статистике, каждый украинец возрастом от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя.





Такие данные Всемирной организации здравоохранения озвучила Счетная палата, передает РЕДПОСТ.



И по ее подсчетам украинцы оказались не такой уж и пьющей нацией. В списке из 39 европейских стран мы занимаем 35 место. Правда, погрешность подсчетов может давать неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя.



«Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции», - пишет Счетная палата.



Кроме того, невозможно достоверно установить возраст покупателя, из-за того, что вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет законодательно до сих пор не урегулирован. «Значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним», – заявили в Счетной палате.



Напомним, в Украине с 1 января текущего года вступил в силу закон, который направлен на пополнение государственного бюджета. Теперь во время реализации алкогольных напитков необходимо указывать в фискальном чеке серию и номер акцизной марки.