Украина заняла одно из последних мест в рейтинге пьющих стран Европы

По статистике, каждый украинец возрастом от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя.
Такие данные Всемирной организации здравоохранения озвучила Счетная палата, передает РЕДПОСТ.
И по ее подсчетам украинцы оказались не такой уж и пьющей нацией. В списке из 39 европейских стран мы занимаем 35 место. Правда, погрешность подсчетов может давать неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя.
«Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции», - пишет Счетная палата.
Кроме того, невозможно достоверно установить возраст покупателя, из-за того, что вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет законодательно до сих пор не урегулирован. «Значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним», – заявили в Счетной палате.
Напомним, в Украине с 1 января текущего года вступил в силу закон, который направлен на пополнение государственного бюджета. Теперь во время реализации алкогольных напитков необходимо указывать в фискальном чеке серию и номер акцизной марки.
Комментариев: 0
Могут отмечаться быстрые перепады настроения и переходы от состояния сонливости до быстрой активизации. Это означает, что на протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы.
В пятницу атмосферные фронты циклона по имени Marie принесут к нам снег, местами мокрый. На дорогах гололедица.
Ежегодно 28 января отмечается День защиты персональных данных.
влажность:
давление:
ветер: