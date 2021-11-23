    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность На Харьковщине упала урожайность зерновых культур: статистика
23.11.2021  12:19   Евгений Клочко

На Харьковщине упала урожайность зерновых культур: статистика

Главное управление статистики в Харьковской области обнародовало статистические данные об урожайности на Харьковщине в 2021 году.

Урожайность зерновых культур упала в Харьковской области
 
Так, на начало ноября 2021 года хозяйствами всех категорий было собраны  зерновые и зернобобовые культуры на площади 1013,1 тыс.гектар, что на 1,0% больше по сравнению с 1 ноября прошлого года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на госстат Украины в Харьковской области.
 
Из собранной площади получено 4720,2 тыс.тонн зерна (в первоначально оприходованной массе), что на 1,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года.
 
Предприятиями получено 3559,8 тыс.тонн зерна, хозяйствами населения – 1160,4 тысяч тонн.
 
Урожайность культур зерновых и зернобобовых с 1 гектара составила 46,6 центнеров, что на 2,7% меньше, чем на 1 ноября прошлого года, в том числе на предприятиях – 49,1 центнера, в хозяйствах населения – 40,2 центнера.
 
В общем производстве зерновых культур наибольшую долю занимает: 
  • пшеница, которой намолочено 2859,3 тыс.тонн. 
  • кукурузы на зерно получено 1224,2 тыс.тонн, 
  • ячменя –510,3 тыс.тонн, 
  • культур зернобобовых – 60,3 тыс.тонн, 
  • пшена – 23,8 тыс.тонн, 
  • овса – 17,3 тыс.тонн,
  • ржи озимой – 7,5 тыс.тонн, 
  • гречихи – 5,9 тыс.тонн.
Подсолнечнику в первоначально оприходованной массе получено 1391,7 тыс.тонн. Валовой сбор сахарной свеклы составил 115,9 тыс.тонн, сои – 38,4 тыс.тонн, рапса –8,6 тыс.тонн.
 
Хозяйствами всех категорий собрано 662,1 тыс.тонн картофеля, 541,9 тыс.тонн овощных культур, 45,3 тыс.тонн плодовых и ягодных культур.
 
Ранее РЕДПОСТ публиковал статистику долгов жителей Харьковской области за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
 
Источник:   Госстат
 Тэги:  урожай, статистика, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Экономика и промышленность Харьковчане вышли в общеукраинские лидеры по семечкам 22.08 Экономика и промышленность Жатва на Харьковщине началась со скандала и арестов 07.08 Экономика и промышленность Харьковщину атакуют гусеницы, тля и полосатые хлебные блошки
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 