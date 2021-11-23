23.11.2021 12:19 Евгений Клочко

На Харьковщине упала урожайность зерновых культур: статистика

Главное управление статистики в Харьковской области обнародовало статистические данные об урожайности на Харьковщине в 2021 году.

Так, на начало ноября 2021 года хозяйствами всех категорий было собраны зерновые и зернобобовые культуры на площади 1013,1 тыс.гектар, что на 1,0% больше по сравнению с 1 ноября прошлого года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на госстат Украины в Харьковской области.

Из собранной площади получено 4720,2 тыс.тонн зерна (в первоначально оприходованной массе), что на 1,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года.

Предприятиями получено 3559,8 тыс.тонн зерна, хозяйствами населения – 1160,4 тысяч тонн.

Урожайность культур зерновых и зернобобовых с 1 гектара составила 46,6 центнеров, что на 2,7% меньше, чем на 1 ноября прошлого года, в том числе на предприятиях – 49,1 центнера, в хозяйствах населения – 40,2 центнера.

В общем производстве зерновых культур наибольшую долю занимает:

пшеница, которой намолочено 2859,3 тыс.тонн.

кукурузы на зерно получено 1224,2 тыс.тонн,

ячменя –510,3 тыс.тонн,

культур зернобобовых – 60,3 тыс.тонн,

пшена – 23,8 тыс.тонн,

овса – 17,3 тыс.тонн,

ржи озимой – 7,5 тыс.тонн,

гречихи – 5,9 тыс.тонн.

Подсолнечнику в первоначально оприходованной массе получено 1391,7 тыс.тонн. Валовой сбор сахарной свеклы составил 115,9 тыс.тонн, сои – 38,4 тыс.тонн, рапса –8,6 тыс.тонн.

Хозяйствами всех категорий собрано 662,1 тыс.тонн картофеля, 541,9 тыс.тонн овощных культур, 45,3 тыс.тонн плодовых и ягодных культур.

Ранее РЕДПОСТ публиковал статистику долгов жителей Харьковской области за услуги жилищно-коммунального хозяйства.