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23.11.2021  12:30   Виталий Хиневич

Ударился об диван: на Харьковщине скончался младенец

В Лозовском районе произошла трагедия, которая привела к смерти малыша.

На Харьковщине умер малыш
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «MyKharkov.info».
 
Отмечается, что 19 ноября жительница села Красное обнаружила своего сына мертвым в колыбели.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Во время осмотра мертвого тела малыша были обнаружены телесные повреждения, однако следов совершения преступления выявлено не было. 
 
31-летняя мать сообщила правоохранителям, что ее сын родился в предусмотренный срок, а его физиологическое развитие было нормальным. Накануне смерти ее ребенок вел семя нормально, однако в злополучный день, ребенок, переворачиваясь, ударился об изголовье дивана.
 
 
50-летний отец малыша 18 ноября примерно в 15:00 выехал из дома, направившись в город Первомайский, для прохождения медицинской комиссии с целью трудоустройства.
 
Мужчина в этот день решил не возвращаться домой, а переночевать в чужом городе. На следующий день ему позвонила супруга и сообщила о смерти сына.
Кроме этого, стоит отметить, что в семье воспитывается еще две девочки 13 и 9 лет. 
 
На момент смерти малышу было всего 3 месяца. 
 
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, согласно статьи 115 Уголовного кодекса Украины с определением «естественная смерть». 
 
Напомним, в Харьковской области мальчик погиб под колесами локомотива, несмотря на то, что машинист сигналил ребенку.
 
Источник:   MyKharkov.info
 Тэги:  происшествие, младенец, харьков
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