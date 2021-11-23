23.11.2021 12:30 Виталий Хиневич

Ударился об диван: на Харьковщине скончался младенец

В Лозовском районе произошла трагедия, которая привела к смерти малыша.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «MyKharkov.info».

Отмечается, что 19 ноября жительница села Красное обнаружила своего сына мертвым в колыбели.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Во время осмотра мертвого тела малыша были обнаружены телесные повреждения, однако следов совершения преступления выявлено не было.

31-летняя мать сообщила правоохранителям, что ее сын родился в предусмотренный срок, а его физиологическое развитие было нормальным. Накануне смерти ее ребенок вел семя нормально, однако в злополучный день, ребенок, переворачиваясь, ударился об изголовье дивана.

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50-летний отец малыша 18 ноября примерно в 15:00 выехал из дома, направившись в город Первомайский, для прохождения медицинской комиссии с целью трудоустройства.

Мужчина в этот день решил не возвращаться домой, а переночевать в чужом городе. На следующий день ему позвонила супруга и сообщила о смерти сына.

Кроме этого, стоит отметить, что в семье воспитывается еще две девочки 13 и 9 лет.

На момент смерти малышу было всего 3 месяца.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, согласно статьи 115 Уголовного кодекса Украины с определением «естественная смерть».

Напомним, в Харьковской области мальчик погиб под колесами локомотива, несмотря на то, что машинист сигналил ребенку.