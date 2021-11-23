Ночью в Харькове микроавтобус врезался в столб (фото)

В ночь на 23 ноября в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
Утром на Московском проспекте горожане увидели микроавтобус, «припарковавшийся» в столб, и опубликовали фотоподтверждения в соцсетях. Как сообщили РЕДПОСТ в Патрульной полиции, авария произошла в ночь на 23 ноября в районе дома 259/2 на Московском проспекте.
Недалеко от супермаркета «Класс» водитель автомобиля Renault не справился с управлением, снес несколько секций металлического ограждения и врезался в столб. Пострадавших в результате аварии нет.
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Патрульные составили на «автора» ДТП административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
Ранее мы писали, что на проспекте Науки, 38 в Харькове столкнулись автомобили Skoda и Infinity. По словам очевидцев, Infinity на большой скорости догнал Skoda. В результате столкновения Skoda снесла разделительный забор.
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То и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Вторник начнется хмурой пасмурной погодой, затем небо на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером они вернутся снова. Без существенных осадков.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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