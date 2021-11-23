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23.11.2021  13:00   Виталий Хиневич

Искали билет: поезд «Интерсити+» Киев-Харьков задержали в Полтаве

На железнодорожной станции «Полтава Главная» произошла потасовка между сотрудниками полиции и пассажиром поезда.

Конфликт в поезде Киев Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видео социальных сетей.
 
Так стало известно, что утренний поезд, который отправляется из Киева в Харьков, был задержан из-за конфликтной ситуации. 
 
Мужчина зашел в первый класс вагона «Интерсити+», однако распечатанного билета или электронного он не имел. Стюард поезда просила предоставить документ дающий право проезда, однако пассажир смог лишь предъявить фото билета. 
 
В конфликтную ситуацию вмешались сотрудники полиции, которые просили предъявить проездной документ. Мужчина сообщил, что забыл его дома, после чего полицейские просили покинуть вагон состава поезда.
 
Гражданину данное предложение не понравилось и он начал оказывать сопротивление, сотрудникам правоохранительных органов используя ненормативную лексику.
 
Кроме этого, мужчина просил окружающих людей проводить видеофиксацию происходящего. 
 
В конечном итоге несостоявшейся пассажир вынужден был покинуть вагон с помощью полицейских. 
 
Напомним, харьковчане не могут купить билеты на поезда в Киев, Львов и другие города в западном направлении. Одна из причин - ремонт на участке железной дороги в Люботине, вторая - новое расписание движения поездов, которое никак не упорядочат. 
 
Источник:   Труха
 Тэги:  происшествие, поезд киев-харьков, харьков
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