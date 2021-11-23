23.11.2021 13:00 Виталий Хиневич

Искали билет: поезд «Интерсити+» Киев-Харьков задержали в Полтаве

На железнодорожной станции «Полтава Главная» произошла потасовка между сотрудниками полиции и пассажиром поезда.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на видео социальных сетей.

Так стало известно, что утренний поезд, который отправляется из Киева в Харьков, был задержан из-за конфликтной ситуации.

Мужчина зашел в первый класс вагона «Интерсити+», однако распечатанного билета или электронного он не имел. Стюард поезда просила предоставить документ дающий право проезда, однако пассажир смог лишь предъявить фото билета.

В конфликтную ситуацию вмешались сотрудники полиции, которые просили предъявить проездной документ. Мужчина сообщил, что забыл его дома, после чего полицейские просили покинуть вагон состава поезда.

Гражданину данное предложение не понравилось и он начал оказывать сопротивление, сотрудникам правоохранительных органов используя ненормативную лексику.

Кроме этого, мужчина просил окружающих людей проводить видеофиксацию происходящего.

В конечном итоге несостоявшейся пассажир вынужден был покинуть вагон с помощью полицейских.

Напомним, харьковчане не могут купить билеты на поезда в Киев, Львов и другие города в западном направлении. Одна из причин - ремонт на участке железной дороги в Люботине, вторая - новое расписание движения поездов, которое никак не упорядочат.