23.11.2021 13:15 Рита Парфенова

Студенты ХПИ вернутся в альма-матер отрабатывать лабораторные и практику

Месяц дистанционки для студентов ХПИ закончится в следующий понедельник.

Смешанная форма обучения вводится с понедельника, 29 ноября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу НТУ ХПИ.



Проведение лекций продолжится в дистанционном формате, а на семинары, лабораторные и практические работы студентов будут ждать в аудиториях вуза.



Приказ о переходе на смешанную форму обучения подписал 23 ноября ректор вуза Евгений Сокол. В документе отмечается, что она вводится в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Украине.



Выход на очное обучение сделан для того, чтобы студенты смогли отработать все лабораторные и практические занятия программы обучения до конца осеннего семестра. «Осуществить до конца осеннего семестра отработку лабораторных и практических занятий, которые было невозможно провести из-за перевода НТУ ХПИ на дистанционную форму обучения в период с 1 ноября по 28 ноября 2021 года», – говорится в приказе.





Напомним, ХПИ перешел на дистанционное обучение с 1 по 15 ноября после того как студенты пообещали объявить бессрочную забастовку против очного формата обучения. Позже приказом ректора вуза дистанционку продлили до 28 ноября 2021 года.