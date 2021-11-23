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23.11.2021  13:15   Рита Парфенова

Студенты ХПИ вернутся в альма-матер отрабатывать лабораторные и практику

Месяц дистанционки для студентов ХПИ закончится в следующий понедельник.

НТУ ХПИ переходит на смешанную форму обучения с 29 ноября 2021 года. Новости Харькова

Смешанная форма обучения вводится с понедельника, 29 ноября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу НТУ ХПИ.

Проведение лекций продолжится в дистанционном формате, а на семинары, лабораторные и практические работы студентов будут ждать в аудиториях вуза.

Приказ о переходе на смешанную форму обучения подписал 23 ноября ректор вуза Евгений Сокол. В документе отмечается, что она вводится в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Украине.

Выход на очное обучение сделан для того, чтобы студенты смогли отработать все лабораторные и практические занятия программы обучения до конца осеннего семестра. «Осуществить до конца осеннего семестра отработку лабораторных и практических занятий, которые было невозможно провести из-за перевода НТУ ХПИ на дистанционную форму обучения в период с 1 ноября по 28 ноября 2021 года», – говорится в приказе.

НТУ ХПИ переходит на смешанную форму обучения с 29 ноября 2021 года НТУ ХПИ переходит на смешанную форму обучения с 29 ноября 2021 года

Напомним, ХПИ перешел на дистанционное обучение с 1 по 15 ноября после того как студенты пообещали объявить бессрочную забастовку против очного формата обучения. Позже приказом ректора вуза дистанционку продлили до 28 ноября 2021 года.

Источник:   НТУ ХПИ
 Тэги:  хпи, карантин, коронавирус, харьков
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