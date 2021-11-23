23.11.2021 13:24 Евгений Клочко

В СБУ предлагают уволить Куницкого из комитета Верховной рады после нарушения ДТП в Харькове

Роман Дудин на заседании коллегии в прокуратуре Харьковской области обратился к народным депутатом как избиратель.

Он просит рассмотреть пребывание народного депутата в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности после того, как он нарушил правила дорожного движения в Харькове 21 ноября. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Kharkiv Today. Это произошло как раз на том перекрестке, где в результате ДТП в 2017 году погибло шесть человек. Куницкий нарушил рядность и не соблюдал требования дорожных знаков.

"То, что произошло в Харькове. Хочу обратиться как обычный избиратель. То, что мы наблюдали вчера, как один из нардепов злостно нарушает ПДД на перекрестке, где было ДТП с Зайцевой. Как по мне — это верх цинизма. Как обычный избиратель обращаюсь, чтобы рассмотреть нахождение этой личности в этом комитете. Человек, который нНа коллегии в прокуратуре Харьковской области Роман Дудин обратился к нардкпамуже как избиратель.

Глава УСБУ в Харьковской области просит рассмотреть пребывание народного депутата от "Слуги Народа" Александра Куницкого в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности после того, как он, 22 ноября, нарушил правила дорожного движения в Харькове.

Инцидент произошел ровно на том перекрестке, где в результате ДТП в 2017 году погибло шесть человек. Куницкий нарушил рядность и не соблюдал требования дорожных знаков.

"То, что произошло в Харькове. Хочу обратиться как обычный избиратель. То, что мы наблюдали вчера, как один из нардепов злостно нарушает ПДД на перекрестке, где было ДТП с Зайцевой. Как по мне — это верх цинизма. Как обычный избиратель обращаюсь, чтобы рассмотреть нахождение этой личности в этом комитете. Человек, который нарушает ПДД, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями", — сказал Дудин.

Напомним, народный депутат-блогер Куницкий, который 22 ноября приехал в Харьков на выездное заседание Верховной Рады, связанное с безопасностью дорожного движения, нарушил ПДД и пытался с помощью своего адвоката его оспорить.

Вечером на рассмотрение дела по нарушению ПДД Куницкий не явился. Вместо него приехал адвокат, который попросил предоставить видео доказательства факта нарушения его подзащитным ПДД. Представитель Куницкого также попросил перенести дату следующего рассмотрения дела минимум до 30 ноября, аргументируя это необходимостью изучения материалов дела. Однако инспектор отклонил данную просьбу и назначил заседание уже на 23 ноября на 19.00.