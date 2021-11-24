24.11.2021 12:10

Нардеп Александр Куницкий обязан заплатит штраф за нарушение ПДД в Харькове

Борец за правду на дорогах или только выдает себя за такого. В Харькове патрульные зафиксировали нарушение ПДД народным депутатом Александром Куницким. Объяснить свои действия не захотел, однако сам ко всем имеет немало претензий.

Youtube/zpsanek

Он называет себя борцом правопорядка на дорогах. Не скупится на слова при встрече с полицейскими. А в ютюбе подписчики его знают как "zpsanek".

Официально он еще и народный депутат Украины Александр Куницкий. Но, отчасти, слова и позиция нардепа расходятся с собственными действиями. 21 ноября в Харькове Александр Куницкий стал нарушителем правил дорожного движения.

По словам инспектора патрульной полиции Евгения Билинского, автомобиль Александра Куницкого был остановлен за нарушение дорожного знака 5.16 (Направление по полосам). С крайней правой полосы, указывающей поворот направо, водитель совершил движение прямо. За это предусмотрен административный штраф в размере 340 гривен. На месте нарушитель изъявил желание перенести рассмотрение дела, чтобы воспользоваться юридической помощью.

Само правонарушение произошло на том самом перекрестке, на котором Зайцева и Дронов в 2017 году устроили смертельное ДТП. Правоохранители остановили Куницкого в преддверии выездного заседания комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, в ходе которого все искали пути наведения порядка на дорогах Украины. Александр Куницкий – член этого комитета. На заседании он в ультимативной форме требовал объяснений от руководства патрульной полиции Харьковской области, почему Харьков в последнее время стал эпицентром резонансных ДТП.

Куницкий требовал объяснений полиции, однако пояснить, почему сам нарушает, не захотел. В случае, если нужно критиковать и провоцировать полицию, Куницкий – в первых рядах, а если явиться самому на рассмотрение дела о нарушении ПДД – дает заднюю.

На вопрос нашего журналиста почему его подзащитный не явился на рассмотрение дела, адвокат нардепа заявил, что тот уполномочил его явиться на рассмотрение дела.

"Потому что полиция нарушает сейчас права Куницкого. Не предоставляет время для ознакомления и подготовки для слушания дела. Умышленно.

Я занимаюсь другими делами, кроме этого. У меня завтра запланированы судебные заседания. И где я найду время для написания соответствующих объяснений и так далее? Если вы считаете, что для написания соответствующих объяснений достаточно одного часа, то вы ошибаетесь", - парировал защитник Куницкого.

Адвокату же полицейские предоставили все видеодоказательства, где Александр Куницкий совершает правонарушения. Цена вопроса – 340 гривен и репутация. Репутация народного депутата, агитирующего за законность, который занимается законотворчеством, но при этом законом сам пренебрегает.

По информации правоохранителей, 23 ноября вечером на Александра Куницкого таки составили админпротокол по ч.1 ст.122 КУоАП. Согласно ему нардепу придется заплатить 340 гривен штрафа. Однако у него есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение патрульных.