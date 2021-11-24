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24.11.2021  12:25   Виталий Хиневич

Четыре сотни человек задержали при охране железнодорожных путей Харьковщины

Сотрудниками военизированной охраны было задержано 449 граждан.

ЮЖД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Южной железной дороги. 
 
Отмечается, что за десятимесячный период 2021 года было задержано 449 граждан, которые нарушили правила и нормы поведения на железнодорожных коммуникациях. 
 
В частности, за хождение по путям в непредназначенных местах и незаконный проезд в товарном поезде, работники службы военизированной охраны задержали 449 граждан.
 
 
В общей сложности 362 правонарушителя были привлечены к административной ответственности в виде штрафных санкций на сумму 12,3 тысячи гривен, 87 человек получили предупреждение. 
 
Кроме этого стоит отметить, что за аналогичный период зафиксировано 110 случаев вмешательств в коммуникации систем железной дороги, совершенных посторонними лицами. 
 
В результате этих вмешательств был нанесен материальный ущерб на сумму 2228,76 тысяч гривен.
 
Напомним, неизвестные лица совершили акт вандализма на территории моторвагонного депо в Харькове.
 
Источник:   ЮЖД
 Тэги:  правонарушения, южд, харьков
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