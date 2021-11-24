24.11.2021 12:25 Виталий Хиневич

Четыре сотни человек задержали при охране железнодорожных путей Харьковщины

Сотрудниками военизированной охраны было задержано 449 граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Южной железной дороги.

Отмечается, что за десятимесячный период 2021 года было задержано 449 граждан, которые нарушили правила и нормы поведения на железнодорожных коммуникациях.

В частности, за хождение по путям в непредназначенных местах и незаконный проезд в товарном поезде, работники службы военизированной охраны задержали 449 граждан.

В общей сложности 362 правонарушителя были привлечены к административной ответственности в виде штрафных санкций на сумму 12,3 тысячи гривен, 87 человек получили предупреждение.

Кроме этого стоит отметить, что за аналогичный период зафиксировано 110 случаев вмешательств в коммуникации систем железной дороги, совершенных посторонними лицами.

В результате этих вмешательств был нанесен материальный ущерб на сумму 2228,76 тысяч гривен.

Напомним, неизвестные лица совершили акт вандализма на территории моторвагонного депо в Харькове.