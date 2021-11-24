24.11.2021 12:52 Рита Парфенова

Полиция просит опознать мужчину, убитого в карьере Харькова (фото)

Личность мужчины, тело которого обнаружено в карьере по проспекту Тракторостроителей в Харькове, устанавливается правоохранителями.



Фото из открытых источников

Погибшего, возможно, звали Евгений, при разговоре мужчина шепелявил, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Правоохранители обращаются за помощью к населению для установления личности мужчины, тело которого обнаружено 20 ноября в карьере по проспекту Тракторостроителей.



Погибшему на вид вид 60-65 лет, среднего роста и телосложения, лицо овальной правильной формы, носил бороду и усы, волосы с проседью, размер обуви – 43.



Был одет в осеннюю короткую куртку с биркой Braggart, футболку с надписью SINGHA, серую спортивную кофту с капюшоном, кроссовки ECCO, черные брюки.





Особые приметы умершего – послеоперационный шрам на животе – от пупка до грудной клетки – длиной 12 см. При жизни носил зубные протезы (мосты).





«Если вам известна информация о личности погибшего или обстоятельствах преступления, просим сообщить в отдел полиции №2 ХРУП №2 по телефонам: (057) 93-50-40, 705-95-77 или 102», – обращаются правоохранители.



Напомним, ранее мы писали, что утром 20 ноября возле карьера по улице Тракторостроителей, было обнаружено тело мужчины 60-65 лет. Установлено, что во время распития спиртных напитков с 33-летним мужчиной возник спор, и тот ударил потерпевшего бутылкой. Подозреваемому сообщили о подозрении в умышленном убийстве.