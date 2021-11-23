23.11.2021 08:33 Рита Парфенова

Труп мужчины в карьере: в Харькове задержали убийцу (фото)

Также суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

33-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Ему грозит тюремное заключение сроком от семи до пятнадцати лет.

Убийство произошло во время пьянки. При распитии спиртного между 33-летним убийцей и его малознакомым собутыльником возник словесный конфликт. Постепенно спор перерос в драку, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по голове бутылкой из-под водки, в результате чего он потерял сознание. Злоумышленник продолжал избивать бесчувственного мужчину до тех пор, пока тот не умер. После этого убийца оттащил тело в водоем и ушел с места совершения преступления.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении. Фрунзенский районный суд Харькова избрал 33-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее мы писали, что утром 20 ноября возле карьера по улице Тракторостроителей, было обнаружено тело мужчины 60-65 лет.