    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Труп мужчины в карьере: в Харькове задержали убийцу (фото)
23.11.2021  08:33   Рита Парфенова

Труп мужчины в карьере: в Харькове задержали убийцу (фото)

Также суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Криминал Харьков: убил знакомого и бросил тело в карьер

33-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Ему грозит тюремное заключение сроком от семи до пятнадцати лет.

Убийство произошло во время пьянки. При распитии спиртного между 33-летним убийцей и его малознакомым собутыльником возник словесный конфликт. Постепенно спор перерос в драку, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по голове бутылкой из-под водки, в результате чего он потерял сознание. Злоумышленник продолжал избивать бесчувственного мужчину до тех пор, пока тот не умер. После этого убийца оттащил тело в водоем и ушел с места совершения преступления.

Криминал Харьков: убил знакомого и бросил тело в карьер

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении. Фрунзенский районный суд Харькова избрал 33-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее мы писали, что утром 20 ноября возле карьера по улице Тракторостроителей, было обнаружено тело мужчины 60-65 лет.

Криминал Харьков: убил знакомого и бросил тело в карьер

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  убийство, прокуратура, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.11 Криминал и происшествия Ножом в сердце: под Харьковом будут судить ревнивого убийцу (фото) 17.11 Криминал и происшествия Кровавое застолье и прыжок в окно: в Харькове мужчина чуть не зарезал знакомого 16.11 Криминал и происшествия Избил мать на почве личных неприязненных отношений: в Харькове осудили мужчину
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 