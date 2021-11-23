    
Главная В этот день День в истории 23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня
23.11.2021  08:00   

23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

23 ноября отмечается Международный день акварели.

23 ноября отмечается Международный день акварели.

Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (исп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003). Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убеждённым в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

Приметы дня

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», — подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы та не злилась на людей.

Также в этот день...

В 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.

1877 – в Харькове начал выходить первый отечественный психиатрический журнал: «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии».

1887 – родился Борис Карлофф, английский актер. Свыше 20 лет он считался королем фильмов ужасов, после того как в 1931 снялся в Голливуде в картине «Франкенштейн».

1908 – родился Николай Носов, детский писатель, литературный папа Незнайки.

1921 – американский президент Уоррен Хардинг (Гардинг) запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым «сухой закон».

1922 – Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии «Алые паруса», посвятив ее своей жене Нине.

1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

1934 – на центральных дорогах Америки и Европы начинают устанавливать недавно изобретенные световозвращающие отражатели для разделительных полос.

1964 – американский кардиохирург Майкл Дебейки провел в Методистском госпитале Хьюстона первое в истории успешное аортокоронарное шунтирование — обводку сердечного сосуда, закупоренного атеросклеротической бляшкой, и вшивание параллельно ему свободного для потока крови трубчатого отрезка — как правило, из «чистой» ножной вены. Операция Дебейки (фамилия объясняется ливанским происхождением его родителей) признана наиболее эффективным методом лечения ишемической болезни — подлинного бича пожилых людей. Дебейки скончался в возрасте 99 лет в июле 2008 года.

1966 – родился Венсан Кассель, французский актер («Багровые реки», «Страшные сказки»).

1979 – «Pink Floyd» выпустили двойной альбом «The Wall».

1991 – Фредди Меркьюри подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался.

1992 – родилась Майли Сайрус, американская актриса и певица. Получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале «Ханна Монтана», где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт, которая одновременно является поп-звездой Ханной Монтаной.

1994 – во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба «Одесса» в Гималаи установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров).

1996 – официальное окончание войны в Чечне. Тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о выводе около 6 тысяч российских военного контингента с территории Чечни.

2003 – в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.

2004 – стартовала массовая многопользовательская онлайн игра «World of Warcraft».

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 День в истории 22 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня 21.11 День в истории 21 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня 20.11 День в истории Праздник 20 ноября: традиции, приметы и запреты дня
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 