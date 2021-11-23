23.11.2021 08:00

23 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

23 ноября отмечается Международный день акварели.





Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (исп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003). Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убеждённым в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

Приметы дня

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», — подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы та не злилась на людей.

Также в этот день...

В 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.



1877 – в Харькове начал выходить первый отечественный психиатрический журнал: «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии».



1887 – родился Борис Карлофф, английский актер. Свыше 20 лет он считался королем фильмов ужасов, после того как в 1931 снялся в Голливуде в картине «Франкенштейн».



1908 – родился Николай Носов, детский писатель, литературный папа Незнайки.



1921 – американский президент Уоррен Хардинг (Гардинг) запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым «сухой закон».



1922 – Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии «Алые паруса», посвятив ее своей жене Нине.



1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.



1934 – на центральных дорогах Америки и Европы начинают устанавливать недавно изобретенные световозвращающие отражатели для разделительных полос.



1964 – американский кардиохирург Майкл Дебейки провел в Методистском госпитале Хьюстона первое в истории успешное аортокоронарное шунтирование — обводку сердечного сосуда, закупоренного атеросклеротической бляшкой, и вшивание параллельно ему свободного для потока крови трубчатого отрезка — как правило, из «чистой» ножной вены. Операция Дебейки (фамилия объясняется ливанским происхождением его родителей) признана наиболее эффективным методом лечения ишемической болезни — подлинного бича пожилых людей. Дебейки скончался в возрасте 99 лет в июле 2008 года.



1966 – родился Венсан Кассель, французский актер («Багровые реки», «Страшные сказки»).



1979 – «Pink Floyd» выпустили двойной альбом «The Wall».



1991 – Фредди Меркьюри подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался.



1992 – родилась Майли Сайрус, американская актриса и певица. Получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале «Ханна Монтана», где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт, которая одновременно является поп-звездой Ханной Монтаной.



1994 – во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба «Одесса» в Гималаи установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров).



1996 – официальное окончание войны в Чечне. Тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о выводе около 6 тысяч российских военного контингента с территории Чечни.



2003 – в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.



2004 – стартовала массовая многопользовательская онлайн игра «World of Warcraft».

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим.