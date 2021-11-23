Кому в Харькове 23 ноября отключат холодную воду. Список адресов

То и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.

Вторник начнется хмурой пасмурной погодой, затем небо на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером они вернутся снова. Без существенных осадков.