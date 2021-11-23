Кому в Харькове 23 ноября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, 22 ноября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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