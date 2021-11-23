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23.11.2021  08:47   Рита Парфенова

Кому в Харькове 23 ноября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Мира, 26 (п. №2),
  • ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (стояк) до 17:00 23 ноября;
  • ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №7) до 20:00 23 ноября;
  • ул. Франтишека Крала, 5 (п. №3) до 20:00 24 ноября.

Киевский район:

  • ул. Дружбы Народов, 277 (стояк) до 20:00 23 ноября,
  • ул. Шевченко, 333 (п. №1, стояк) до 20:00 23 ноября.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 21(п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Туркестанская, 24 (п. №6, стояк) до 17:00 23 ноября;
  • ул. Амосова, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 23 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк) до 20:00 23 ноября.

Основянский район:

  • ул. Руставели, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 23 ноября;
  • пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 24 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23 ноября,
  • ул. Молочная (Кирова), 11 (стояк) до 20:00 23 ноября.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 64 (п. №11, стояк) до 17:00 23 ноября;
  • ул. Малоджанкойская, 5 (п. №1) до 20:00 23 ноября.

Напомним, 22 ноября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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