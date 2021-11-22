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22.11.2021  08:40   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: где в Харькове не будет холодной воды 22 ноября

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (п. №1-3) до 17:00 22 ноября.

Киевский район:

  • ул. Гидропарковая (Милиционера) (ч/с) до 20:00 22 ноября,
  • проезд Граневской (Милиционера) (ч/с) до 20:00 22 ноября,
  • въезд Беспаловский (ч/с) до 20:00 22 ноября,
  • въезд Красный (ч/с) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Металлургическая (ч/с) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Тахиаташская (ч/с) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Шевченко (ч/с) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Героев Труда, 12 (п. №7, стояк) до 20:00 22 ноября.

Московский район:

  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк) до 17:00 22 ноября,
  • ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №2, стояк) до 17:00 22 ноября,
  • ул. Бучмы, 44-а (п. №5, стояк) до 17:00 22 ноября,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63-а (п. №1, стояк) до 17:00 22 ноября;
  • пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Туркестанская, 24 (п. №6, стояк) до 17:00 22 ноября.

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Новобаварский район:

  • ул. Пермская, 11(п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 22 ноября.

Слободской район:

  • ул. Костычева, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Танкопия, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Молочная (Кирова), 11(стояк) до 20:00 22 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 22 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (п. №6) до 17:00 22 ноября,
  • ул. 23 Августа, 40 (п. №3, стояк) до 17:00 22 ноября;
  • пр. Победы, 68-г (п. №6, стояк), 73-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 ноября,
  • пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Архитекторов, 26 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября,
  • пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 ноября,
  • ул. Отакара Яроша, 39 (п. №2, стояк) до 20:00 22 ноября,
  • ул. 23 Августа, 11-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 ноября.


Напомним, 20 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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