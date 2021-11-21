21.11.2021 08:45 Виталий Хиневич
Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 7 районов Харькова
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49 до 20:00 21 ноября;
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (подъезд №3, стояк);
-
ул. Академика Павлова, 134/16 (подъезд №2, стояк);
-
ул. Бучмы, 44-а (подъезд №5, стояк);
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63-а (подъезд №1, стояк) до 17:00 22 ноября;
-
ул. Бучмы, 20 (подъезд №4, стояк);
-
пр. Тракторостроителей, 124-б (подъезд №2, стояк) до 20:00 22ноября.
Немышлянский район:
-
проезд Стадионный, 12 (подъезд №3, стояк) до 17:00 21 ноября;
-
ул. Туркестанская, 24 (подъезд №6, стояк) до 20:00 21 ноября.
Новобаварский район:
-
ул. Пермская, 11(подъезд №2, стояк) до 20:00 21 ноября.
Основянский район:
-
ул. Новомясницкая, 6 (подъезд №4) до 17:00 21 ноября;
-
пр. Гагарина, 72 (подъезд №8, стояк) до 17:00 22 ноября.
Слободской район:
-
пр. Петра Григоренко, 55 (подъезд №2,спаренный стояк) до 17:00 22 ноября;
-
ул. Костычева, 19 (подъезд №2, стояк);
-
ул. Танкопия, 8 (подъезд №2, стояк);
-
ул. Молочная (Кирова), 11(стояк);
-
въезд Тарасовский, 4 (подъезд №2, стояк) до 20:00 22 ноября.
Холодногорский район:
-
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (подъезд №1, стояк) до 20:00 21 ноября
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 40(подъезд №3, стояк);
ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (подъезд. №6) до 17:00 21 ноября;
ул. Джанкойская (ч/с);
ул. Зачепиловская (ч/с);
ул. Нагорная (ч/с);
ул. Местная (ч/с);
ул. Пржевальского (ч/с);
ул. Кузнецкая (ч/с);
пр. Победы, 73-а (подъезд №1, стояк);
пер. 23 Августа, 5 (подъезд №1, стояк);
ул. Архитекторов, 26 (подъезд. №2, стояк);
ул. 23 Августа, 59, пр. Победы, 68-г (подъезд №6, стояк) до 20:00 21 ноября.
Напомним, 20 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду
.
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