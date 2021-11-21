21.11.2021 08:00

21 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы.





Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).



День Достоинства и Свободы является преемником праздника Дня Соборности и Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока не был отменен указом Президента Виктора Януковича.



13 ноября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко разделил День Соборности и Свободы на два праздника: День Соборности (22 января) и День Достоинства и Свободы (отмечается 21 ноября).



9 ноября 2015-го Президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании стране Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в годовщину начала акций в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства.



Указом предписано провести в Киеве и других населенных пунктах торжественные и мемориальные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, территориальных громад, народных депутатов Украины, активистов Евромайдана, членов семей героев Небесной Сотни, участников АТО, представителей волонтерского движения и духовенства.



Кроме того, указом предусмотрено проведение тематических выставок и презентаций в учебных заведениях и воинских частях.



Украинские дипломатические представительства обязаны провести соответствующие мероприятия, а также оказать поддержку украинским гражданам, отмечающим День Достоинства и Свободы за границей.



Министерство информационной политики и Украинский институт национальной памяти обязуются предоставить государственным СМИ тематические проекты и социальную рекламу.



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21 ноября свой профессиональный праздник – День Десантно-штурмовых войск – отмечает украинская «крылатая пехота». До 2017 года этот праздник отмечался 2 августа и носил название День высокомобильных десантных войск Украины.



О переносе праздника Минобороны сообщило в начале ноября 2017 года. Было принято решение вновь связать праздник десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем – Святым Михаилом.



Кроме того, в рамках реформирования Высокомобильные десантные войска переименовываются в Десантно-штурмовые войска.



Также аэромобильные войска Украины сменили береты голубого цвета на темно-бордовые. Таким образом, Украина внедрила еще один стандарт Североатлантического Альянса.



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Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается День работников сельского хозяйства. Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, воднохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.



Он учрежден в октябре 1993 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины.



Аграрный сектор Украины является стратегической составляющей национальной экономики и обеспечивает продовольственную базу и независимость страны.



Главными продуктами сельскохозяйственного производства в Украине являются сахарная свекла, картофель, молоко, мясо, зерно.



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Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий. По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1 миллион 300 тысяч жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. Более 50% всех смертельных исходов вследствие дорожно-транспортных происшествий приходится на возрастную группу от 15 до 44 лет.



Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий – почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.



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Сегодня стоит еще с большим рвением приветствовать всех вокруг, ведь 21 ноября принято отмечать Всемирный день приветствий. Он отмечается ежегодно с 1973 года. Его придумали два брата-американца (Майкл и Брайен Маккомак) в самый разгар холодной войны, в знак протеста против усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок», – решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем мире. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять… Эта идея была поддержана и руководителями государств, и простыми людьми. С тех пор каждый год 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.



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В марте 1998 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума в 1996 году. Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена.

Приметы дня

А еще этот день на Руси издавна называют Михайловым. Это веселый и сытый праздник (особенно для скота). В деревнях начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда – начинались пиры и гуляния. В этот день считалось не зазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять. Угощались на Михайлу обычно домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом. Празднования часто затягивались на целую неделю – до строгого Филипповского поста.



На Михайлов день, по народному обычаю, ублажали Дворового. Он считался младшим братом Домового, но его старались задобрить, чтобы он остался жить во дворе и не прислал вместо себя Лихого. Для этого после произнесения специального заговора во дворе проводилась дегтем полоса, за которую дворового просили не выходить.

Также в этот день...

В 1694 году родился Вольтер (настоящее имя Франсуа Мари Аруэ), французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.



1783 – воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье впервые поднимает в воздух людей.



1846 – Оливер Вендел предложил термин «анестезия» для того состояния, которое вызывалось эфиром.



1896 – в Харькове освящена Озерянская церковь. Строительство церкви обошлось в 196 тыс. р. «собранных почти исключительно путем пожертвований, при чем только от одного духовенства Харьковской епархии к владыке поступило пожертвований более 100 тыс.р.».



1916 – утонул «Британник» – корабль-близнец «Титаника», – налетев на немецкую мину. Он ушел на дно всего за 50 минут, тем не менее погиб только 21 человек, так как судно удалось посадить на мель.



1918 – родился Михаил Глузский, актер театра и кино («Бег», «Десять негритят»).



1927 – родилась Тамара Носова, советская киноактриса («Карнавальная ночь», «Свадьбе в Малиновке», «Женитьба Бальзаминова», «Здравствуйте, я ваша тетя!»).



1944 – родился Харольд Рамис, американский актер («Охотники за привидениями») , сценарист и режиссер («День сурка», сериал «Офис»).



1945 – родилась Голди Хоун, американская актриса («Смерть ей к лицу», «Рядовой Бенджамен», «За бортом», «Птичка на проводе»).



1963 – родился Ник Перумов, российский писатель в жанре фэнтези.



1963 – родилась Николетт Шеридан, английская актриса («Отчаянные домохозяйки»).



1965 – родилась Бьорк (Бьорк Гудмунсдоттир), исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий.



1969 – президент США Ричард Никсон и премьер-министр Японии Эйсаку Сато договорились о передаче в 1973 году Японии острова Окинава и удалении с территории острова всего ядерного оружия.



2004 – в Украине проходил второй тур выборов президента Украины. В 20:40 на Майдане Независимости около 20 тысяч сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась Оранжевая революция.



2013 – в Украине начался Евромайдан.

Именины отмечают

Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.