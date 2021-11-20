20.11.2021 20:05 Виталий Хиневич

В Харькове нашли тело мужчины

Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти гражданина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что утром 20 ноября возле карьера по улице Тракторостроителей, было обнаружено тело мужчины 60-65 лет.

Был одет в куртку серо-черного цвета, в черные спортивные штаны и в кроссовки сине-серого цвета с надписью «Ессо».

Погибший имел среднее телосложение, овальное лицо, прямой нос, брода и усы с проседью, уши слегка оттопырены.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, всем кому известна какая-либо информация об умершем, незамедлительно сообщать по номеру телефона (057) 93-50-40 или 102.

Напомним, в Харькове спустя десять дней поисков найдена живой пропавшая пенсионерка.