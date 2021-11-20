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20.11.2021  20:05   Виталий Хиневич

В Харькове нашли тело мужчины

Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти гражданина.

В Харькове нашли тело мужчины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что утром 20 ноября возле карьера по улице Тракторостроителей, было обнаружено тело мужчины 60-65 лет. 
 
Был одет в куртку серо-черного цвета, в черные спортивные штаны и в кроссовки сине-серого цвета с надписью «Ессо».
 
 
Погибший имел среднее телосложение, овальное лицо, прямой нос, брода и усы с проседью, уши слегка оттопырены. 
 
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
 
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, всем кому известна какая-либо информация об умершем, незамедлительно сообщать по номеру телефона (057) 93-50-40 или 102.
 
Напомним, в Харькове спустя десять дней поисков найдена живой пропавшая пенсионерка.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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