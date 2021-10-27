27.10.2021 15:49 Дмитрий Колоней

Найден труп молодого парня, пропавшего по дороге в Харьков (фото)

Найден труп 20-летнего Романа Кирильева, ехавшего в город из пригорода Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, найдено мертвое тело исчезнувшего в середине октября 2021 года молодого человека. 20-летний Роман Кирильев пропал без вести, когда ехал в из пригорода в Харьков.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 12 октября 2021 года из Чугуевского района в черной куртке, черной кофте с капюшоном, темных штанах, черных тканевых кроссовках и черным рюкзаком за плечами в Харьков отправился Роман Кирильев - худощавый кареглазый короткостриженый темноволосый парень и пропал. Особыми приметами молодого человека было рассеченое левое веко, и татуировка тигра на правой руке.

Также мы ранее сообщали о том, что спустя десять дней в Харькове успешно завершились поиски 70-летней Нины Загоруйко, которая 9 октября 2021 года в синей куртке, синих джинсах, светлом берете и коричневых туфлях вышла из своего дома на улице Достоевского и с того времени пропала. Отмечалось что женщина нуждается в медицинской помощи. При себе имела черную сумку а особой приметой была сутулость.