27.10.2021 16:10 Виталий Хиневич

«Звезду» Верки Сердючки передали в музей

Элемент наряда артиста будет радовать глаз полтавчан.

Фото: Полтавского краеведческого музея

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского.

Отмечается, что артистка Инна Адольфовна, всем известная своей сценической ролью как мать Верки Сердючки, передала элемент наряда в музей.

Инна выполнила поручение народного артиста Украины и почетного гражданина Полтавы Андрея Данилко, который в 2007 году в эффектном образе Сердючки занял второе почетное место на "Евровидение".

«Звезда» уже неоднократно становилась элементом разных выставок и музейных экспонатов.

Например, в 2016 году головной убор Андрея Данилко был на выставке в Стокгольме в честь 60-летия «Евровидения».

Новый экспонат полтавского музея станет частью новой экспозиции, приуроченной к 30-летию Независимости Украины.

Напомним, в Харьковский музей вошли коллекции нескольких городских музеев. Наиболее ценные экспонаты принадлежали ранее Сковороде, Шевченко, харьковским театрам.