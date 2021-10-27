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27.10.2021  16:10   Виталий Хиневич

«Звезду» Верки Сердючки передали в музей

Элемент наряда артиста будет радовать глаз полтавчан.

Звезда Верки Сердючки
Фото: Полтавского краеведческого музея 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского. 
 
Отмечается, что артистка Инна Адольфовна, всем известная своей сценической ролью как мать Верки Сердючки, передала элемент наряда в музей.
 
Инна выполнила поручение народного артиста Украины и почетного гражданина Полтавы Андрея Данилко, который в 2007 году в эффектном образе Сердючки занял второе почетное место на "Евровидение".
 
«Звезда» уже неоднократно становилась элементом разных выставок и музейных экспонатов.
 
Например, в 2016 году головной убор Андрея Данилко был на выставке в Стокгольме в честь 60-летия «Евровидения». 
 
Новый экспонат полтавского музея станет частью новой экспозиции, приуроченной к 30-летию Независимости Украины.
 
Напомним, в Харьковский музей вошли коллекции нескольких городских музеев. Наиболее ценные экспонаты принадлежали ранее Сковороде, Шевченко, харьковским театрам.
 
Источник:   Полтавский краеведческий музей
 Тэги:  верка сердючка, звезда, харьков
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