27.10.2021 16:50 Дмитрий Колоней
ДТП: в Харькове сбит подросток на пешеходном переходе (фото)
Полиция выясняет обстоятельства аварии в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 27 октября 2021 года около 11.45. На проспекте Гагарина автолюбитель на "ВАЗ-21010" сбил подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Сбитый 17-летний паренек в тяжелом состоянии попал в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что 24 октября около полуночи в городе Изюм Харьковской области 18-летний водитель ВАЗ-21011 сбил пешехода
, который шел в попутном направлении. От полученных травм 70-летний мужчина-пешеход скончался на месте трагедии.
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