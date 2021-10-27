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27.10.2021  16:50   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове сбит подросток на пешеходном переходе (фото)

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 27 октября 2021 года около 11.45. На проспекте Гагарина автолюбитель на "ВАЗ-21010" сбил подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
 
 
Сбитый 17-летний паренек в тяжелом состоянии попал в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.
 
ДТП Харьков: На проспекте Гагарина водитель на Жигулях сбил 17-летнего подростка
 
ДТП Харьков: На проспекте Гагарина водитель на Жигулях сбил 17-летнего подростка
 
ДТП Харьков: На проспекте Гагарина водитель на Жигулях сбил 17-летнего подростка
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 24 октября около полуночи в городе Изюм Харьковской области 18-летний водитель ВАЗ-21011 сбил пешехода, который шел в попутном направлении. От полученных травм 70-летний мужчина-пешеход скончался на месте трагедии.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбил пешехода, харьков, авария, сбили подростка
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