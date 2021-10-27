27.10.2021 17:05 Виталий Хиневич
Что ждет харьковчан в парке Горького на Хэллоуин: программа мероприятий
Появилась программа «Зомбифеста», который пройдет 30-31 октября в парке Горького.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
Отмечается, что гостей парка будут ожидать спектакли, различные атмосферные композиции и масштабный «Зомбифест».
Кроме этого, участники торжества смогут ближе познакомится с семейкой Адамсов, принять участие в поисках приведений, а также принять участие в конкурсах.
Но и это еще не все! Харьковчане и гости города ждут испытания, которые прошли герои фильма «Игра в кальмара».
Мероприятие будет проходить два дня.
День первый.
Главная сцена:
-
12.00 – 13.00 Конкурсная программа “Зеленый цвет – красный цвет”;
-
13.00 – 13.30 Конкурс детского костюма;
-
13.30 – 14.00 “Машины страшилки” детской театральной студии “Река”;
-
14.00 – 15.30 Конкурсная программа “Бумажный мост”;
-
15.30 – 16.30 Научное шоу;
-
16.30 – 17.00 Конкурс вырезанных тыкв;
-
17.00 – 18.00 Семейный спектакль-мюзикл “Очень страшные сказки”;
-
18.00 – 19.00 Концерт группы “Brighttone”;
-
19:00 – 21:00 Молодежная дискотека с PJ.
Центральная аллея:
-
12.00 – 20.00 Аквагрим, био-тату;
-
12.00 – 16.00 Регистрация тыкв у амбара Джека;
-
14.00 – 17.00 Жуткая анимация ростовых кукол.
Детский парк:
-
12.00 – 13.00 Детская танцевальная программа;
-
12.00 – 14.00 Мастер-классы “Призраки ШДМ”;
-
14.00 – 17.00 Мастер-класс кукла-мотанка.
Логово Билли Кида:
-
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Приключения Билли Кида»;
-
15.00 – 18.00 Лазертаг игра “Охота на привидений”.
Ретро-парк:
-
15.00 – 19.00 Танцевальный вечер;
-
17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».
День второй.
Главная сцена:
-
14.00 – 15.00 Конкурсная программа “Зеленый цвет-красный цвет”;
-
15.00 – 15.30 Концерт группы “Winged”;
-
15.30 – 16.30 Конкурсная программа “Бумажный мост”;
-
16.30 – 17.30 Концерт группы “TV Dangerous”;
-
17.30 – 18.00 Выступление хора ХНУ им. Каразина;
-
18.00 – 18.45 Концерт группы Old school rock band;
-
18.45 – 19.15 Конкурс костюмов и масок;
-
19.15 – 20.00 Концерт группы Old school rock band;
-
20.00 – 20.10 Флешмоб Thriller. Лазерное шоу;
-
20.10 – 20.25 Огненное шоу Pantera;
-
20.25 – 22.00 Молодежная дискотека.
Центральная аллея:
-
12.00 – 20.00 Аквагрим, био-папа;
-
16.30 – 17.30 Концерт рок группы «Brighttone»;
-
17.30 – 18.00 Шествие зомби.
Дикий запад (дом ужасов):
-
14.30 – 15.00 Конкурсная программа;
-
15.00 – 16.00 Иллюзионное шоу;
-
16.00 – 17.00 Научное шоу.
Логово Билли Кида:
-
14.00 – 15.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»;
-
14.00 – 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке.
Ретро-парк:
-
15.00 – 19.00 Танцевальный вечер;
-
17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».
Напомним, ранее в Харькове прошел 6-й международный фестиваль
спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0