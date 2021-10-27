    
Главная Новости Харькова Общество Что ждет харьковчан в парке Горького на Хэллоуин: программа мероприятий
27.10.2021  17:05   Виталий Хиневич

Что ждет харьковчан в парке Горького на Хэллоуин: программа мероприятий

Появилась программа «Зомбифеста», который пройдет 30-31 октября в парке Горького.

Зомбифест в парке Горького
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
 
Отмечается, что гостей парка будут ожидать спектакли, различные атмосферные композиции и масштабный «Зомбифест».
 
Кроме этого, участники торжества смогут ближе познакомится с семейкой Адамсов, принять участие в поисках приведений, а также принять участие в конкурсах. 
 
Но и это еще не все! Харьковчане и гости города ждут испытания, которые прошли герои фильма «Игра в кальмара».
 
Мероприятие будет проходить два дня. 
 

День первый.

 
Главная сцена:
  • 12.00 – 13.00 Конкурсная программа “Зеленый цвет – красный цвет”;
  • 13.00 – 13.30 Конкурс детского костюма;
  • 13.30 – 14.00 “Машины страшилки” детской театральной студии “Река”;
  • 14.00 – 15.30 Конкурсная программа “Бумажный мост”;
  • 15.30 – 16.30 Научное шоу;
  • 16.30 – 17.00 Конкурс вырезанных тыкв;
  • 17.00 – 18.00 Семейный спектакль-мюзикл “Очень страшные сказки”;
  • 18.00 – 19.00 Концерт группы “Brighttone”;
  • 19:00 – 21:00 Молодежная дискотека с PJ.
 
Центральная аллея: 
  • 12.00 – 20.00 Аквагрим, био-тату;
  • 12.00 – 16.00 Регистрация тыкв у амбара Джека;
  • 14.00 – 17.00 Жуткая анимация ростовых кукол.
 
Детский парк:
  • 12.00 – 13.00 Детская танцевальная программа;
  • 12.00 – 14.00 Мастер-классы “Призраки ШДМ”;
  • 14.00 – 17.00 Мастер-класс кукла-мотанка.
 
Логово Билли Кида:
  • 14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Приключения Билли Кида»;
  • 15.00 – 18.00 Лазертаг игра “Охота на привидений”.
 
Ретро-парк:
  • 15.00 – 19.00 Танцевальный вечер;
  • 17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».
 

День второй. 

Главная сцена:
  • 14.00 – 15.00 Конкурсная программа “Зеленый цвет-красный цвет”;
  • 15.00 – 15.30 Концерт группы “Winged”;
  • 15.30 – 16.30 Конкурсная программа “Бумажный мост”;
  • 16.30 – 17.30 Концерт группы “TV Dangerous”;
  • 17.30 – 18.00 Выступление хора ХНУ им. Каразина;
  • 18.00 – 18.45 Концерт группы Old school rock band;
  • 18.45 – 19.15 Конкурс костюмов и масок;
  • 19.15 – 20.00 Концерт группы Old school rock band;
  • 20.00 – 20.10 Флешмоб Thriller. Лазерное шоу;
  • 20.10 – 20.25 Огненное шоу Pantera;
  • 20.25 – 22.00 Молодежная дискотека.
 
Центральная аллея: 
  • 12.00 – 20.00 Аквагрим, био-папа;
  • 16.30 – 17.30 Концерт рок группы «Brighttone»;
  • 17.30 – 18.00 Шествие зомби.
 
Дикий запад (дом ужасов):
  • 14.30 – 15.00 Конкурсная программа;
  • 15.00 – 16.00 Иллюзионное шоу;
  • 16.00 – 17.00 Научное шоу.
 
Логово Билли Кида:
  • 14.00 – 15.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»;
  • 14.00 – 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке.
 
Ретро-парк:
  • 15.00 – 19.00 Танцевальный вечер;
  • 17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».
 
Напомним, ранее в Харькове прошел 6-й международный фестиваль спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021.
 

Фотогалерея

Источник:   Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького
 Тэги:  зомбифест, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Общество Хэллоуин в Харькове: куда пойти праздновать - полная программа
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 