27.10.2021 17:05 Виталий Хиневич

Что ждет харьковчан в парке Горького на Хэллоуин: программа мероприятий

Появилась программа «Зомбифеста», который пройдет 30-31 октября в парке Горького.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

Отмечается, что гостей парка будут ожидать спектакли, различные атмосферные композиции и масштабный «Зомбифест».

Кроме этого, участники торжества смогут ближе познакомится с семейкой Адамсов, принять участие в поисках приведений, а также принять участие в конкурсах.

Но и это еще не все! Харьковчане и гости города ждут испытания, которые прошли герои фильма «Игра в кальмара».

Мероприятие будет проходить два дня.

День первый.

Главная сцена:

12.00 – 13.00 Конкурсная программа “Зеленый цвет – красный цвет”;

13.00 – 13.30 Конкурс детского костюма;

13.30 – 14.00 “Машины страшилки” детской театральной студии “Река”;

14.00 – 15.30 Конкурсная программа “Бумажный мост”;

15.30 – 16.30 Научное шоу;

16.30 – 17.00 Конкурс вырезанных тыкв;

17.00 – 18.00 Семейный спектакль-мюзикл “Очень страшные сказки”;

18.00 – 19.00 Концерт группы “Brighttone”;

19:00 – 21:00 Молодежная дискотека с PJ.

Центральная аллея:

12.00 – 20.00 Аквагрим, био-тату;

12.00 – 16.00 Регистрация тыкв у амбара Джека;

14.00 – 17.00 Жуткая анимация ростовых кукол.

Детский парк:

12.00 – 13.00 Детская танцевальная программа;

12.00 – 14.00 Мастер-классы “Призраки ШДМ”;

14.00 – 17.00 Мастер-класс кукла-мотанка.

Логово Билли Кида:

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Приключения Билли Кида»;

15.00 – 18.00 Лазертаг игра “Охота на привидений”.

Ретро-парк:

15.00 – 19.00 Танцевальный вечер;

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».

День второй.

Главная сцена:

14.00 – 15.00 Конкурсная программа “Зеленый цвет-красный цвет”;

15.00 – 15.30 Концерт группы “Winged”;

15.30 – 16.30 Конкурсная программа “Бумажный мост”;

16.30 – 17.30 Концерт группы “TV Dangerous”;

17.30 – 18.00 Выступление хора ХНУ им. Каразина;

18.00 – 18.45 Концерт группы Old school rock band;

18.45 – 19.15 Конкурс костюмов и масок;

19.15 – 20.00 Концерт группы Old school rock band;

20.00 – 20.10 Флешмоб Thriller. Лазерное шоу;

20.10 – 20.25 Огненное шоу Pantera;

20.25 – 22.00 Молодежная дискотека.

Центральная аллея:

12.00 – 20.00 Аквагрим, био-папа;

16.30 – 17.30 Концерт рок группы «Brighttone»;

17.30 – 18.00 Шествие зомби.

Дикий запад (дом ужасов):

14.30 – 15.00 Конкурсная программа;

15.00 – 16.00 Иллюзионное шоу;

16.00 – 17.00 Научное шоу.

Логово Билли Кида:

14.00 – 15.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»;

14.00 – 17.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке.

Ретро-парк:

15.00 – 19.00 Танцевальный вечер;

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!».

Напомним, ранее в Харькове прошел 6-й международный фестиваль спортивного бального танца Ukr Dance Cup 2021.

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