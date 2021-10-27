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27.10.2021  17:16   Евгений Клочко

Резонансное ДТП на Гагарина: Харьковский горсовет готов помочь пострадавшим

Харьковский городской совет готов предоставить необходимую помощь пострадавшим и семье погибшего в ДТП, которое произошло 26 октября на пересечении пр. Гагарина и ул. Одесской.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу харьковской мэрии.
 
Ранее руководитель города Игорь Терехов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что такие аварии не должны случаться на дорогах Харькова.
 
"В горсовете пристально следят за ходом расследования и уверены, что все виновные понесут заслуженное наказание за произошедшее", - говорится в сообщении.
 
 
Пострадавшие в ДТП и их семьи, которым нужна помощь, могут написать соответствующее письмо на электронный почтовый адрес общественной приемной Харьковского горсовета: [email protected]
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 октября около 20:40 на пересечени проспекта Гагарина и улицы Одесской.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  дтп, гагарина, одесская, харьков
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