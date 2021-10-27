Вышла из дома и пропала: В пригороде Харькова исчезла женщина (фото)

Под Харьковом разыскивают 40-летнюю Наталью Селюкову.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", утром 15 октября 2021 года из дома в поселке Высокий Харьковского района Харковской области вышла худощавая, темноглазая женщина с темно-русыми волосами - 40-летняя Наталья Селюкова и пропала. Рост Натальи - 170 см.
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Во что была одета исчезнувшая жительница пригорода Харькова неизвестно. Фото - не соответствует возрасту. Предположительно она может находиться в Харькове. При наличии информации, звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.
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Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.
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