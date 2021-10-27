    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Вышла из дома и пропала: В пригороде Харькова исчезла женщина (фото)
27.10.2021  17:40   Дмитрий Колоней

Вышла из дома и пропала: В пригороде Харькова исчезла женщина (фото)

Под Харьковом разыскивают 40-летнюю Наталью Селюкову.

Вышла из дома и пропала 40-летняя Наталья Селюкова из поселка Высокий. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", утром 15 октября 2021 года из дома в поселке Высокий Харьковского района Харковской области вышла худощавая, темноглазая женщина с темно-русыми волосами - 40-летняя Наталья Селюкова и пропала. Рост Натальи - 170 см.

Читайте также: Найден труп молодого парня, пропавшего по дороге в Харьков (фото)

Во что была одета исчезнувшая жительница пригорода Харькова неизвестно. Фото - не соответствует возрасту. Предположительно она может находиться в Харькове. При  наличии информации, звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Вышла из дома и пропала 40-летняя Наталья Селюкова из поселка Высокий. Новости Харькова

Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.

 

  

   

    

Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, высокий, поиск, ушла из дома, исчезла
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Криминал и происшествия В Харькове спустя десять дней найдена живой пропавшая пенсионерка (фото) 21.09 Криминал и происшествия В Харькове пропала женщина с банковской картой (фото) 07.09 Криминал и происшествия Помогите найти: В Харькове ушла в ночь и пропала женщина с Основы (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 