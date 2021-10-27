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27.10.2021  15:30   

Кандидат в мэры Харькова готов оказать юридическую помощь дочери погибшего в ДТП водителя

Кандидат в мэры Харькова Сергей Ряполов заявил, что он не оставит без последствий вчерашнее ДТП на проспекте Гагарина, в ходе которого 16-летний «мажор» на Infinity протаранил автомобиль на перекрестке и стал виновником смерти двух людей.

Помощь от кандидата в мэры Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Сергея Ряполова.
 
«Приношу свои искренние соболезнования Анастасии – дочери погибшего вчера в ужасном ДТП водителя. Я готов откликнуться на просьбу Анастасии и помочь ей в предоставлении юридической помощи.
 
Полностью согласен с Анастасией, что виновные должны быть наказаны и справедливость должна восторжествовать. Анастасия, пишите в ФБ Сергій Ряполов (Ряполов Сергій), или звоните 050-749-83-81 я на связи», - написал Ряполов на своей странице в социальной сети Facebook. 
 
 
“Я боюсь что из мужчины, которого некому уже защитить, могут сделать второго Дронова и размазать вину того 16-летнего сморчка, - высказал свое опасение Сергей Ряполов по поводу того, что виновный не понесет заслуженного наказания. – По моей информации мать виновника, эмигрантки из Австралии, ещё в больнице начали копам предлагать бабки в открытую. Этот 3,14здец кто-то должен прекратить.
 
Всем кому не все равно, присоединяйтесь!”
 
Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
 
Источник:   Ряполов Сергей
 Тэги:  дтп, харьков, помощь
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