27.10.2021 15:30

Кандидат в мэры Харькова готов оказать юридическую помощь дочери погибшего в ДТП водителя

Кандидат в мэры Харькова Сергей Ряполов заявил, что он не оставит без последствий вчерашнее ДТП на проспекте Гагарина, в ходе которого 16-летний «мажор» на Infinity протаранил автомобиль на перекрестке и стал виновником смерти двух людей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Сергея Ряполова.

«Приношу свои искренние соболезнования Анастасии – дочери погибшего вчера в ужасном ДТП водителя. Я готов откликнуться на просьбу Анастасии и помочь ей в предоставлении юридической помощи.

Полностью согласен с Анастасией, что виновные должны быть наказаны и справедливость должна восторжествовать. Анастасия, пишите в ФБ Сергій Ряполов (Ряполов Сергій), или звоните 050-749-83-81 я на связи», - написал Ряполов на своей странице в социальной сети Facebook.

“Я боюсь что из мужчины, которого некому уже защитить, могут сделать второго Дронова и размазать вину того 16-летнего сморчка, - высказал свое опасение Сергей Ряполов по поводу того, что виновный не понесет заслуженного наказания. – По моей информации мать виновника, эмигрантки из Австралии, ещё в больнице начали копам предлагать бабки в открытую. Этот 3,14здец кто-то должен прекратить.

Всем кому не все равно, присоединяйтесь!”

Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером, 26 октября на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.