Угловой диван: в поисках лучшего соотношения цена-качество

27.10.2021 15:15

В мире повышенного потребления общество стало ответственнее относиться к обустройству собственного жилья и экономии пространства в нем. При таком раскладе компактная и раскладная мебель – самый лучший вариант. Говоря о гостинной или, как часто встречается, гостинной-спальне большинство приходит к решению о покупке углового дивана.

И возникает следующий вопрос – как правильно выбрать, не отдав слишком много денег и не купив, пусть и дешево, но совершенно некачественную мебель?

Угловые диваны как часть интерьера

Диваны угловые раскладные могут стать частью интерьера как гостинной, так и спальни. Для выбора дивана с хорошим соотношением цены и качества обратите внимание на следующие моменты:

Какой вид углового дивана вам нужен;

Какой материал использовался для изготовления конструкции.

Виды угловых диванов

Проще всего ознакамливаться с видами, конечно же, с помощью визуального материала, с которым вы можете ознакомиться в ТЦ 4room.

Тут же вы найдёте различные угловые диваны, а также диваны-кровати различных отечественных и зарубежных фирм, которые будут соответствовать общему разделению на виды:

Монолиты . Жестко закреплены обе части угла, а сборка проводится минимально;

. Жестко закреплены обе части угла, а сборка проводится минимально; Модульные . Отсутствует такое детское крепление, как у монолитов, это даст возможность легко перемещать мебель;

. Отсутствует такое детское крепление, как у монолитов, это даст возможность легко перемещать мебель; Трансформеры. Легко меняют свой внешний вид, легко перемещать в пространстве.

Материалы и как в них разобраться

На соотношение цены и качества больше всего влияет материал изготовления, будь то отечественный или зарубежный производитель. Поделим материалы на 3 группы:

ЛДСП . Используется для изготовления более дешевой мебели и, соответственно, менее надежной.

. Используется для изготовления более дешевой мебели и, соответственно, менее надежной. МДФ . Более надёжный вариант, который обещает служить долго и используется в большинстве хорошей мебели.

. Более надёжный вариант, который обещает служить долго и используется в большинстве хорошей мебели. Древесный массив. Это дорогой вариант, но и, конечно, самый надёжный. Легко ли вам было бы сломать дерево? Теперь это дерево, только ещё и с обработками в довеску – ваш диван. Это премиум-мебель, однако если ваши финансы располагают – это лучший выбор.