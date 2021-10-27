Угловой диван: в поисках лучшего соотношения цена-качество

И возникает следующий вопрос – как правильно выбрать, не отдав слишком много денег и не купив, пусть и дешево, но совершенно некачественную мебель?
Угловые диваны как часть интерьера
Диваны угловые раскладные
могут стать частью интерьера как гостинной, так и спальни. Для выбора дивана с хорошим соотношением цены и качества обратите внимание на следующие моменты:
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Какой вид углового дивана вам нужен;
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Какой материал использовался для изготовления конструкции.
Виды угловых диванов
Проще всего ознакамливаться с видами, конечно же, с помощью визуального материала, с которым вы можете ознакомиться в ТЦ 4room.
Тут же вы найдёте различные угловые диваны, а также диваны-кровати различных отечественных и зарубежных фирм, которые будут соответствовать общему разделению на виды:
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Монолиты. Жестко закреплены обе части угла, а сборка проводится минимально;
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Модульные. Отсутствует такое детское крепление, как у монолитов, это даст возможность легко перемещать мебель;
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Трансформеры. Легко меняют свой внешний вид, легко перемещать в пространстве.
Материалы и как в них разобраться
На соотношение цены и качества больше всего влияет материал изготовления, будь то отечественный или зарубежный производитель. Поделим материалы на 3 группы:
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ЛДСП. Используется для изготовления более дешевой мебели и, соответственно, менее надежной.
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МДФ. Более надёжный вариант, который обещает служить долго и используется в большинстве хорошей мебели.
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Древесный массив. Это дорогой вариант, но и, конечно, самый надёжный. Легко ли вам было бы сломать дерево? Теперь это дерево, только ещё и с обработками в довеску – ваш диван. Это премиум-мебель, однако если ваши финансы располагают – это лучший выбор.
Не забывайте, что расчет цены и качества включает в себя и вопрос времени, на которое вы рассчитываете в использовании покупки. В целом, качественные угловые диваны
любого вида и конструкции вы можете найти на сайте 4room, познакомившись с ценовой политикой различных видов и конструкций и подобрав именно то, что вам нужно.