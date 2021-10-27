    
Главная Новости компаний Угловой диван: в поисках лучшего соотношения цена-качество
27.10.2021  15:15   

Угловой диван: в поисках лучшего соотношения цена-качество

В мире повышенного потребления общество стало ответственнее относиться к обустройству собственного жилья и экономии пространства в нем. При таком раскладе компактная и раскладная мебель – самый лучший вариант. Говоря о гостинной или, как часто встречается, гостинной-спальне большинство приходит к решению о покупке углового дивана.

Угловой диван: в поисках лучшего соотношения цена-качество
 
И возникает следующий вопрос – как правильно выбрать, не отдав слишком много денег и не купив, пусть и дешево, но совершенно некачественную мебель?
 

Угловые диваны как часть интерьера

Диваны угловые раскладные могут стать частью интерьера как гостинной, так и спальни. Для выбора дивана с хорошим соотношением цены и качества обратите внимание на следующие моменты: 
 
  • Какой вид углового дивана вам нужен; 
  • Какой материал использовался для изготовления конструкции.

Виды угловых диванов

Проще всего ознакамливаться с видами, конечно же, с помощью визуального материала, с которым вы можете ознакомиться в ТЦ 4room.
 
Тут же вы найдёте различные угловые диваны, а также диваны-кровати различных отечественных и зарубежных фирм, которые будут соответствовать общему разделению на виды: 
 
  • Монолиты. Жестко закреплены обе части угла, а сборка проводится минимально; 
  • Модульные. Отсутствует такое детское крепление, как у монолитов, это даст возможность легко перемещать мебель; 
  • Трансформеры. Легко меняют свой внешний вид, легко перемещать в пространстве. 
 

Материалы и как в них разобраться

На соотношение цены и качества больше всего влияет материал изготовления, будь то отечественный или зарубежный производитель. Поделим материалы на 3 группы: 
 
  • ЛДСП. Используется для изготовления более дешевой мебели и, соответственно, менее надежной. 
  • МДФ. Более надёжный вариант, который обещает служить долго и используется в большинстве хорошей мебели. 
  • Древесный массив. Это дорогой вариант, но и, конечно, самый надёжный. Легко ли вам было бы сломать дерево? Теперь это дерево, только ещё и с обработками в довеску – ваш диван. Это премиум-мебель, однако если ваши финансы располагают – это лучший выбор. 

 

Угловой диван: в поисках лучшего соотношения цена-качество

 
Не забывайте, что расчет цены и качества включает в себя и вопрос времени, на которое вы рассчитываете в использовании покупки. В целом, качественные угловые диваны любого вида и конструкции вы можете найти на сайте 4room, познакомившись с ценовой политикой различных видов и конструкций и подобрав именно то, что вам нужно.

 

Тэги:  диван, кровать, мебель, киев
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Экономика и промышленность Виды диванов для повседневного использования 03.04 Культура и Туризм В центре Харькова появилась зеленая парочка и диван для селфи (ФОТО)   26.03 Криминал и происшествия На Холодной Горе погиб на пожаре очередной «любитель» курить в постели (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 