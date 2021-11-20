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20.11.2021  19:30   Евгений Клочко

21 ноября харьковчане останутся без электричества: адреса

В воскресенье, 21 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов северного района электрических сетей Харькова.

Отключение электричества в Харькове 21 ноября 2021 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В воскресенье, 21 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Северный район:

  • пр. Людвига Свободы, 53; 53А; 20; 28; 39А; 39Б; 46; 48А; 60;
  • пр. Победы, 57; 46; 46А; 48; 53Б; 54А; 54Б; 65; 66В; 66М; 66Н; 66О; 66П; 66Р; 85; 87; 89; 55В; 57Б; 57А; 57Г;
  • ул. Архитекторов, 20; 34; 
  • ул. Ахсарова, 11; 3; 5; 5А; 7; 
  • ул. 23 Августа, 39; 43; 55; 
  • ул. Домостроительная, 13; 5; 
  • ул. Минская, 52/6; 
  • ул. Отакара Яроша, 22; 
  • пр. Науки, 28; 43А; 45Б; 66; 77; 
  • ул. Серповая, 4.
Напомним, 19 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.
  
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  отключение воды, харьков
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