21 ноября харьковчане останутся без электричества: адреса

В воскресенье, 21 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов северного района электрических сетей Харькова.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В воскресенье, 21 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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