20.11.2021 19:30 Евгений Клочко

21 ноября харьковчане останутся без электричества: адреса

В воскресенье, 21 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов северного района электрических сетей Харькова.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В воскресенье, 21 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

пр. Людвига Свободы , 53; 53А; 20; 28; 39А; 39Б; 46; 48А; 60;

, 53; 53А; 20; 28; 39А; 39Б; 46; 48А; 60; пр. Победы , 57; 46; 46А; 48; 53Б; 54А; 54Б; 65; 66В; 66М; 66Н; 66О; 66П; 66Р; 85; 87; 89; 55В; 57Б; 57А; 57Г;

, 57; 46; 46А; 48; 53Б; 54А; 54Б; 65; 66В; 66М; 66Н; 66О; 66П; 66Р; 85; 87; 89; 55В; 57Б; 57А; 57Г; ул. Архитекторов , 20; 34;

, 20; 34; ул. Ахсарова , 11; 3; 5; 5А; 7;

, 11; 3; 5; 5А; 7; ул. 23 Августа , 39; 43; 55;

, 39; 43; 55; ул. Домостроительная , 13; 5;

, 13; 5; ул. Минская , 52/6;

, 52/6; ул. Отакара Яроша , 22;

, 22; пр. Науки , 28; 43А; 45Б; 66; 77;

, 28; 43А; 45Б; 66; 77; ул. Серповая, 4.

Напомним, 19 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.