20.11.2021 18:55 Виталий Хиневич

Харьков накроет мощный антициклон

В городе ожидается теплая погода, но вместе с тем дождливая и ветреная.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Период холодной погоды, который обладал 16-18 ноября, когда столбик термометра местами опускался до - 14°, закончился, в ближайшее время сильных морозов не ожидается.

До 23 числа будет довольно тепло, воздух прогреется до +10°.

В свою очередь, в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.

21 ноября ночью в западных и северных областях, днём возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

21 ноября в Харькове будет облачно с прояснениями. Днём местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём + 4-9°.

22 ноября ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 2-7° тепла, днём 5-10° тепла.

С 23 ноября погода изменится. Синоптики во вторник прогнозируют не только дождь, но и мокрый снег, а также понижение температуры воздуха. В дневное время ожидается от 1° мороза до 4° тепла, а в ночное местами до - 7°.

"Такая погода будет соответствовать средним климатическим нормам. Точность прогноза составляет 95-97%. А вот сказать, что будет дальше сложно, потому что прогнозы до 10 суток носят консультативный характер. Поэтому говорить, например, в ноябре о прогнозе на всю зиму пока ещё некорректно и не имеет практической ценности. Одно очевидно, настоящая зима не спешит. Осень пока продолжается", - отметил синоптик Игорь Кибальчич.

Напомним, по церковному календарю 21 ноября православные отмечают день Архангела Михаила, который в народе ещё называют Михайлов День.