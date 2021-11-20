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20.11.2021  18:55   Виталий Хиневич

Харьков накроет мощный антициклон

В городе ожидается теплая погода, но вместе с тем дождливая и ветреная.

Погода в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 
Период холодной погоды, который обладал 16-18 ноября, когда столбик термометра местами опускался до - 14°, закончился, в ближайшее время сильных морозов не ожидается. 
До 23 числа будет довольно тепло, воздух прогреется до +10°.
 
В свою очередь, в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 
 
21 ноября ночью в западных и северных областях, днём  возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
 
21 ноября в Харькове будет облачно с прояснениями. Днём   местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём +  4-9°.
 
22 ноября ночью без существенных осадков, днём  местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 2-7° тепла, днём   5-10° тепла.
 
С 23 ноября погода изменится. Синоптики во вторник прогнозируют не только дождь, но и мокрый снег, а также понижение температуры воздуха. В дневное время ожидается   от 1° мороза до 4° тепла, а в ночное местами до - 7°.
 
"Такая погода будет соответствовать средним климатическим нормам. Точность прогноза составляет 95-97%. А вот сказать, что будет дальше сложно, потому что прогнозы до 10 суток носят консультативный характер. Поэтому говорить, например, в ноябре о прогнозе на всю зиму пока ещё некорректно и не имеет практической ценности. Одно очевидно, настоящая зима не спешит. Осень пока продолжается", - отметил синоптик Игорь Кибальчич.
 
Напомним, по церковному календарю 21 ноября православные отмечают день Архангела Михаила, который в народе ещё называют Михайлов День.
 
Тэги:  погода, харьков
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