17.11.2021 19:12 Евгений Клочко

В Харькове 112 жилых домов останутся без света 18 ноября: адреса

В Харькове в четверг, 18 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов двух районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В четверг, 18 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

ул. Профессорская , 28; 29А;

, 28; 29А; ул. Алупкинская , 11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 6А; 6/2; 9; 9А;

, 11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 6А; 6/2; 9; 9А; ул. Аральская , 10; 12; 13; 14; 15; 16; 1/8; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 7; 70; 72; 72А; 76/2; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9;

, 10; 12; 13; 14; 15; 16; 1/8; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 7; 70; 72; 72А; 76/2; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; ул. Береговая , 21; 22;

, 21; 22; ул. Вавилова , 1; 10; 11; 12; 13; 2; 4; 6; 8;

, 1; 10; 11; 12; 13; 2; 4; 6; 8; ул. Дербентская, 51; 53; 56;

51; 53; 56; ул. Клочковская , 244;

, 244; ул. Кузнецкая , 61/16;

, 61/16; ул. Очаковская , 76;

, 76; пер. Аральский , 10; 7; 9;

, 10; 7; 9; пер. Калиновый, 4.

Центральный район: ул. Саперная, 30.

Напомним, 17 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.