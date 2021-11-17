В Харькове 112 жилых домов останутся без света 18 ноября: адреса

В Харькове в четверг, 18 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов двух районов города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В четверг, 18 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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Удачный день для крупных покупок и финансовых сделок с прицелом на будущее. Также будет полезным строить долгосрочные планы.
Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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