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17.11.2021  19:12   Евгений Клочко

В Харькове 112 жилых домов останутся без света 18 ноября: адреса

В Харькове в четверг, 18 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов двух районов города.

Отключение электричества в Харькове 18 ноября 2021 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В четверг, 18 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Северный район:

  • ул. Профессорская, 28; 29А;
  • ул. Алупкинская, 11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 6А; 6/2; 9; 9А; 
  • ул. Аральская, 10; 12; 13; 14; 15; 16; 1/8; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 7; 70; 72; 72А; 76/2; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; 
  • ул. Береговая, 21; 22; 
  • ул. Вавилова, 1; 10; 11; 12; 13; 2; 4; 6; 8; 
  • ул. Дербентская, 51; 53; 56; 
  • ул. Клочковская, 244; 
  • ул. Кузнецкая, 61/16; 
  • ул. Очаковская, 76; 
  • пер. Аральский, 10; 7; 9; 
  • пер. Калиновый, 4.

Центральный район:

  • ул. Саперная, 30.
Напомним, 17 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.
  
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  электричество, харьков
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