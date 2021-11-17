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17.11.2021  19:28   Дмитрий Колоней

ДТП на Старой Салтовке: в Харькове на пешеходном переходе сбит человек (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На Южной Салтовке ВАЗ сбил пешехода, который переходил улицу по пешеходному переходу.

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Авария произошла у поворота на улицу Крупской у дома №16 возле отделения Укрпочты-38 на улице Халтурина (Ахиезеров). Скорой помощи, как и подробтностей о причинах и насколько пострадал пешеход, пока нет.   

Напомним, ранее мы писали о внезапной смерти пожилой женщины на остановке трамвая на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход, ваз, жигули
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