17.11.2021 19:28 Дмитрий Колоней

ДТП на Старой Салтовке: в Харькове на пешеходном переходе сбит человек (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На Южной Салтовке ВАЗ сбил пешехода, который переходил улицу по пешеходному переходу.

Читайьте также: Сбита девушка на Южной Салтовке: информация полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла у поворота на улицу Крупской у дома №16 возле отделения Укрпочты-38 на улице Халтурина (Ахиезеров). Скорой помощи, как и подробтностей о причинах и насколько пострадал пешеход, пока нет.

Напомним, ранее мы писали о внезапной смерти пожилой женщины на остановке трамвая на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе.