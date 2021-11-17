ДТП на Старой Салтовке: в Харькове на пешеходном переходе сбит человек (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На Южной Салтовке ВАЗ сбил пешехода, который переходил улицу по пешеходному переходу.
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Авария произошла у поворота на улицу Крупской у дома №16 возле отделения Укрпочты-38 на улице Халтурина (Ахиезеров). Скорой помощи, как и подробтностей о причинах и насколько пострадал пешеход, пока нет.
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Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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