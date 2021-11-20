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20.11.2021  20:55   Виталий Хиневич

Украинскую границу с Беларусью будут охранять современные вертолеты

Летательные аппараты имеют современное оборудование на борту.

Вертолет Н-125
Фото: МВД Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. 
 
Отмечается, что в Киев поступили два вертолета Н-125, изготовленные французской фирмой «Airbus Helicopters».
 
Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучие снаряжение. 
 
 
Также вертолет при помощи камеры высокого разрешения может проводить видеофиксацию происходящего на земле в любое время суток. Видео будет сразу передаваться в командный пункт для принятия военных решений. 
 
Вертолет Н-125 был поставлен в 120 стран мира. В 2005 году он поставил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров над уровнем моря. 
 
Напомним,  депутаты приняли закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Госпогранслужбы. За законопроект №5232 проголосовал 271 нардеп.
 
Источник:   МВД Украины
 Тэги:  государственная граница, военная техника, харьков
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