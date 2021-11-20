20.11.2021 20:55 Виталий Хиневич

Украинскую границу с Беларусью будут охранять современные вертолеты

Летательные аппараты имеют современное оборудование на борту.

Фото: МВД Украины

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что в Киев поступили два вертолета Н-125, изготовленные французской фирмой «Airbus Helicopters».

Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучие снаряжение.

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Также вертолет при помощи камеры высокого разрешения может проводить видеофиксацию происходящего на земле в любое время суток. Видео будет сразу передаваться в командный пункт для принятия военных решений.

Вертолет Н-125 был поставлен в 120 стран мира. В 2005 году он поставил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров над уровнем моря.

Напомним, депутаты приняли закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Госпогранслужбы . За законопроект №5232 проголосовал 271 нардеп.