20.11.2021 21:20 Евгений Клочко

«Металлист» уверенно победил донецкий «Олимпик»

Футбольный клуб "Металлист" провел заключительный матч в 2021 году на родном стадионе.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Харьковчане принимали на своем поле донецкий «Олимпик». После 18 туров Металлист набрал 47 очков и занял первое место в турнирной таблице Первой лиги, а у «Олимпика» 23 балла после 17 игр и девятая строчка.

Харьковский Металлист уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав за 18 сыгранных туров 47 очков.

Ближайший преследователь — криворожский «Кривбасса» имеет на своем счету 38 очков. «Олимпик» пока не может найти стабильность в своих результатах и перед матчами 19-го тура занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 набранными очками.

Гости с первых минут матча попытались перехватить инициативу в свои руки, однако подопечные Александра Кучера имели другие планы.

На 36-й минуте первого тайма гол в ворота гостей головой забил Матеус Пейшото.

На 57-й минуте Кучер решил сменить Брайана Риаскоса на англичанина Харриса, что не понравилось колумбийцу. В итоге Риаскос в расстроенных чувствах удалился в раздевалку.

Второй мяч дончане получили уже от Евгения Банады, который эффектно сыграв головой в штрафной «Олимпика», впечатал мяч в ворота гостей.

Третий мяч головой забил его тезка Евгений Подлепенец на 86-й минуте матча.

В целом же харьковчане все два тайма практически не давали гостям шанса приблизиться к своим воротам. Лишь однажды дончане сумели забить гол, однако судья на боковой линии зафиксировал офсайд.

Итог - 3:0. После 19-го тура харьковский «Металлист» единолично возглавляет турнирную таблицу с 50 очками.

Следующий домашний матч «Металлист» проведет уже в рамках 1/4 Кубка Украины 2 марта следующего года. Его соперник определится в ходе жеребьёвки, которая состоится в начале декабря.

Напомним, Металлист победил Альянс и укрепился в статусе лидера Первой лиги. Эта победа для “Металлиста” стала 13-й по счету в 16-ти турах Первой лиги. Поединок против “Альянса” получился достаточно непростым для подопечных Александра Кучера.

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