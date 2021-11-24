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24.11.2021  11:55   Виталий Хиневич

Исчезает боль: новые симптомы у пациентов с COVID-19

Медики больниц Женевы сообщили про выявленный удивительный феномен у больных коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Medical Express».
 
Отмечается, что пациенты, у которых наблюдается болевой синдром из-за онкологии, испытывают значительное уменьшение или даже исчезновение боли при инфицировании коронавирусом. 
Для подтверждения этих симптомов требуются дополнительные клинические исследования.
 
До недавних пор было принято считать, что опасный вирус наоборот усугубляет течение онкологического заболевания.
 
 
Многопрофильная медицинская команда во главе с доктором Лизой Хенч, провели наблюдение у трех пациентов больных онкологией и COVID-19 в возрасте от 67 до 84 лет, в результате которого выявилось, что у них значительно снизился болевой порог после выявления инфекции в организме. 
 
При постепенном исчезновении симптомов коронавируса  боли, связанные с метастазами, начали возвращаться. 
 
На данный момент данные исследования являются необъяснимыми, но эксперты намерены продолжить изучать клинические явления у других больных. 
 
Напомним, власти Сингапура больше не будут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны. В настоящее время правительство полностью покрывает медицинские расходы по лечению Covid-19 для всех сингапурцев, людям с противопоказаниями для вакцинации, а также владельцев долгосрочных виз, при условии, если у них не будет положительного результата теста после возвращения в Сингапур из-за границы.
 
Источник:   Medical Express
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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