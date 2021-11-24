24.11.2021 11:38 Рита Парфенова

Пожар в автомобиле под Харьковом тушили землей (видео)

Утром на трассе Харьков – Ахтырка загорелся во время движения автомобиль.

Видео происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы, пишет РЕДПОСТ.



Легковой автомобиль загорелся на трассе в районе поселка Солоницевка. Пожар начался в задней части машины. На помощь водителю пришли десяток мужчин. Пока одни собирали огнетушители с проезжавших автомобилей, другие лопатами копали примерзшую землю на обочине и засыпали ей огонь.



Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, автомобиль Daewoo Lanos 2006 года выпуска загорелся во время движения по улице Сумской шлях поселка Солоницевка в начале девятого утра. Прибывшая на тушение местная команда спасателей в считанные минуты локализовали огонь, распространившийся на багажное отделение и заднюю чачть автомобиля, и в 8:55 пожар был потушен. Кроме того, пожарные перекрыли подачу газа из газобаллонного оборудования автомобиля. Пострадавших нет. Причина его возникновения выясняется.



Напомним, раньше РЕДПОСТ писал о пожаре в автомобиле Hyundai Elantra. Машина была припаркована возле жилой многоэтажки по улице Леся Сердюка, 16 и загорелась около пяти часов утра 16 ноября. Причины, по которым загорелся автомобиль, выясняются.