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24.11.2021  11:38   Рита Парфенова

Пожар в автомобиле под Харьковом тушили землей (видео)

Утром на трассе Харьков – Ахтырка загорелся во время движения автомобиль.

Пожар Харьков: Автомобиль тушили землей с лопаты

Видео происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы, пишет РЕДПОСТ.

Легковой автомобиль загорелся на трассе в районе поселка Солоницевка. Пожар начался в задней части машины. На помощь водителю пришли десяток мужчин. Пока одни собирали огнетушители с проезжавших автомобилей, другие лопатами копали примерзшую землю на обочине и засыпали ей огонь.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, автомобиль Daewoo Lanos 2006 года выпуска загорелся во время движения по улице Сумской шлях поселка Солоницевка в начале девятого утра. Прибывшая на тушение местная команда спасателей в считанные минуты локализовали огонь, распространившийся на багажное отделение и заднюю чачть автомобиля, и в 8:55 пожар был потушен. Кроме того, пожарные перекрыли подачу газа из газобаллонного оборудования автомобиля. Пострадавших нет. Причина его возникновения выясняется.

Напомним, раньше РЕДПОСТ писал о пожаре в автомобиле Hyundai Elantra. Машина была припаркована возле жилой многоэтажки по улице Леся Сердюка, 16 и загорелась около пяти часов утра 16 ноября.  Причины, по которым загорелся автомобиль, выясняются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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